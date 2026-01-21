El mercado de fichajes aprieta a Real Zaragoza, Málaga, Leganés y Eibar

Los conjuntos de Rubén Sellés, Funes, Igor Oca y Beñat San José aún no se han estrenado en esta ventana de traspasos siendo los únicos equipos de LaLiga Hypermotion que no tienen caras nuevas por el momento

El mercado de fichajes de invierno arrancó el pasado 2 de enero y con ello una nueva oportunidad para los 22 equipos de LaLiga Hypermotion de reforzar sus plantillas de cara a la segunda mitad de la temporada. Ya han pasado más de la mitad de los días con los que cuentan los equipos para reforzarse en el mercado de fichajes de invierno y por raro que parezca, aún hay equipos que no se han estrenado con caras nuevas para sus entrenadores.

Los equipos que aún no han cerrado el primer fichaje en el mercado de invierno

Los equipos que no se han estrenado en el mercado de fichajes de invierno son Real Zaragoza, Málaga, Leganés y Eibar. Llaman la atención especialmente los casos de Real Zaragoza, Eibar y Leganés, tres equipos, que están coqueteando con el descenso e incluso como es el caso de los maños, metidos en él.

El Real Zaragoza es penúltimo y aunque se atisba cierta mejora mano de Rubén Sellés, el Ibercaja Estadio aún no ha visto como ningún jugador se vestía de corto por primera vez con los colores maños. El Real Zaragoza sin embargo si ha aliviado peso con la salida en calidad de cedido de Sebastian Kósa que ha puesto rumbo al fútbol eslovaco hasta final de temporada.

El complicado mercado de fichajes del Real Zaragoza

Ya apuntó Rubén Sellés hace algún tiempo que el mercado de fichajes del Real Zaragoza apuntaba a no ser sencillo y que por ello prefería centrarse en mejorar lo que tenía dentro de la plantilla: "Ya avisé de que no iba a haber nada en la primera parte del mercado por la situación del club". Además, añadió el técnico valenciano las complicaciones por el límite salarial: "Teníamos un déficit en el límite salarial, que acaba de ser subsanado, y tenemos un límite de fichas libres. Se están dando pasos para que esto sea subsanado en la segunda parte del mes de enero". Por lo tanto, superada esa primera mitad e inmersos en la segunda, el Real Zaragoza debería de empezar a moverse en el mercado.

Los casos de Eibar y Leganés en el mercado invernal

El Eibar está en una situación muy similar a la del Real Zaragoza. Los armeros solo están a dos puntos del descenso que marca el Granada con 23. Quizás el Eibar apriete en el último tramo del mercado invernal de fichajes para traer un delantero que mejore los registros goleadores de los de Beñat San José.

En el caso del Leganés, el cuadro pepinero si ha anunciado una salida como la de Miguel de La Fuente rumbo al Almería. Además, la dirección deportiva del Leganés ha mostrado interés en Álex Forés del Villarreal que aún no tiene decidido su próximo destino y en Clémen Michelin del Racing de Santander.

El momento del Málaga no invita a salir en busca de fichajes

En el caso del Málaga podría llegar a pensarse que el cuadro de Funes no es necesario retocarlo de cara a la segunda mitad de la temporada en LaLiga Hypermotion. Con Funes, que llegó en sustitución del despedido Sergio Pellicer, el Málaga se metió el pasado fin de semana en puestos de play off de ascenso a Primera y parece que vive uno de los mejores momentos del curso. No han salido muchos nombres en relación a un posible interés del cuadro malacitano que tiene a Loren Juarros como director deportivo.

El final del mercado de fichajes en LaLiga Hypermotion

Por tanto, con casi dos semanas por delante para que el mercado de fichajes de invierno concluya, recordamos, el próximo 2 de febrero a las 23:59, Real Zaragoza, Leganés, Eibar y Málaga aún tienen tiempo por delante para pescar algún futbolista que mejore lo que hay en plantilla y ayude a los objetivos finales de cada uno de estos equipos.