Gaizka Garitano, despedido del Cádiz, lanza un mensaje para el nuevo entrenador

El técnico vasco fue oficialmente destituido este lunes y en su mensaje de despedida quiso desearle lo mejor a su sucesor en el banquillo. Los amarillos están a cuatro puntos del descenso que marca el Huesca en Segunda división

El Cádiz tomó este lunes una decisión que según apuntaron diferentes medios ya estaba bastante encaminada. El Cádiz anunció el despido de Gaizka Garitano tras sufrir el cuadro amarillo bajo las órdenes del técnico vasco una racha que le ha llevado de estar en puestos de play off de ascenso a Primera en el final de la primera vuelta a situarse actualmente a solo cuatro del descenso 'gracias' a siete derrotas y un empate en los últimos ocho encuentros. Con estos números, la situación de Gaizka Garitano era sumamente complicada y el Cádiz terminó despidiéndolo este lunes.

El Cádiz anuncia el despido de Gaizka Garitano y la llegada de Sergio González

El Cádiz anunció la destitución de Gaizka Garitano con el siguiente comunicado: "El Consejo de Administración del Cádiz Club de Fútbol ha comunicado a Gaizka Garitano su destitución como entrenador del primer equipo. Junto al técnico, cesan en el cargo Patxi Ferreira, Julio Hernando y José Manuel Santisteban; segundo entrenador, preparador físico y entrenador de porteros. La entidad quiere agradecerle a todo el cuerpo técnico la profesionalidad y el trabajo realizado en los 55 partidos que han estado en el banquillo cadista durante estos 15 meses y le desea mucha suerte en su futuro profesional".

Después de anunciar la salida del vasco, informó de la llegada de su sustituto minutos después, Sergio González, que regresa al Cádiz en la que supone su segunda etapa. "El Cádiz Club de Fútbol ha alcanzado un acuerdo con Sergio González para que vuelva a ponerse al frente del primer equipo amarillo. El técnico catalán inicia así una nueva etapa en el banquillo cadista, al que regresa como el técnico que más partidos ha dirigido en su historia en la máxima categoría. Desde su llegada al club en enero de 2022, el técnico fue capaz de lograr dos permanencias consecutivas en Primera División. Su trabajo se caracterizó por un fuerte compromiso colectivo, solidez defensiva y una clara identidad competitiva. Ahora, Sergio González vuelve a asumir el reto de dirigir al Cádiz Club de Fútbol. Este lunes se pondrá al frente de la plantilla en la ciudad deportiva y será presentado a las 13:30 horas en la sala de prensa del estadio. Junto a Sergio González, se incorporan Carlos Sánchez y Sergio Dorado, como segundo entrenador y preparador físico", anunció el Cádiz en el pertinente comunicado.

La despedida de Gaizka Garitano del Cádiz

Gaizka Garitano, poco después de conocerse su destitución, quiso despedirse del Cádiz en los medios oficiales del club. El técnico vasco asumió su responsabilidad en el momento que vive el Cádiz: "El 2025 fue muy bueno, siendo el segundo mejor equipo del año, y habíamos empezado bien la temporada y la verdad es que el equipo se nos ha caído. Yo soy el máximo responsable y he salido del club".

Gaizka Garitano hablaba de pena por los últimos resultados del Cádiz: "Es una pena que el equipo esté cosechando malos resultados últimamente. No he sabido parar estos malos resultados. Solo decir que lo siento. He sufrido con ellos. Han sido dos meses muy duros y yo, como un cadista más, lo he sufrido mucho". Además, dejó claro que su esfuerzo había sido máximo: "He intentado dar la vuelta, revertir la situación. Lo he dado todo con esfuerzo, trabajo y estar con los jugadores, pero no lo he conseguido". Por último, expresó Gaizka Garitano su deseo de que con Sergio González la mala racha se acabase: "El club ha decidido destituirme y ojalá con Sergio González la racha se acabe y el Cádiz vaya para arriba, que es donde merece estar. Siempre seré un cadista más y entiendo el enfado de la gente".