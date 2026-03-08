El Cádiz es un polvorín: Álex Fernández entre lágrimas y Gaizka Garitano en el punto de mira

El cuadro amarillo sumó ante el Real Zaragoza su octavo partido sin ganar y una racha de un solo punto de los últimos 24. El capitán dio la cara ante la afición y apostó por "currar" para revertir la situación

El Cádiz está viviendo su peor momento desde que en la temporada 2023/24 terminó descendiendo a LaLiga Hypermotion. Tras una 2024/25 en la que empezó el curso con Paco López y que se ilusionó con el buen devenir del equipo a las órdenes de Gaizka Garitano, afrontaba esta temporada con el objetivo claro de regresar a Primera división. Gaizka Garitano parecía le indicado y los números así lo indicaban al término de una primera vuelta en la que el Cádiz terminó en la sexta posición, con 34 puntos y solo cuatro de los puestos de ascenso directo.

La segunda vuelta descoloca al Cádiz de Gaizka Garitano

En el final de la primera vuelta se produjo la lesión del que hasta hoy sigue siendo el máximo goleador del Cádiz, el georgiano Tatabadze. El Cádiz decidió no mover ficha para encontrarle un sustituto al delantero y si se reforzó con la llegada de un futbolista ofensivo como Antoñito Cordero.

El ex del Málaga y que pertenece en propiedad al Newcastle no está dando de momento el rendimiento esperado. Esto, unido a la falta de rendimientos de hombres claves en el cuadro amarillo como Javi Ontiveros han dado como resultado que el Cádiz no sabe lo que es ganar en la segunda vuelta de LaLiga Hypermotion.

El Cádiz solo ha sumado un punto de los últimos 24 en juego y esto ha terminado por darle un importante palo a los amarillos en la clasificación con la caída a puestos cercanos a un descenso que tiene a solo cuatro puntos. En esta dinámica y como suele ser habitual, el primer señalado es Gaizka Garitano.

El técnico vasco no escondió su responsabilidad ante el mal momento del Cádiz y tras caer ante el Real Zaragoza en el Nuevo Mirandilla, asumió su culpa: "Estamos intentándolo, pero sin acierto. Es un momento difícil para mí y para el equipo. Es un momento jodido y yo soy el primer responsable".

Las lágrimas de Álex Fernández ante el enfado de la afición del Cádiz

El momento de frustración que está viviendo el Cádiz en estos momentos en LaLiga Hypermotion se vio reflejado el pasado viernes cuando a la salida del Estadio Nuevo Mirandilla, uno de los pesos pesados del vestuario como el capitán Álex Fernández, dio la cara ante la enfadada afición.

Álex Fernández aguantó el 'chaparrón' de una serie de aficionados que mostraron su descontento con el momento del Cádiz y el capitán cadista terminó entre lágrimas. Álex Fernández también respondió a algunas preguntas de periodistas que se encontraban presenciando dicho momento y sobre la derrota ante el Real Zaragoza declaró: "Ha faltado de todo, lo mismo de todas las jornadas. No le hemos dado ni miedo al Zaragoza".

El capitán también apostó por tratar de darle la vuelta a base insistencia y trabajo: "Ahora en una semana volvemos, hay que insistir, currar y darle la vuelta, no hay otro camino". Por último, Álex Fernández no quiso criticar a Gaizka Garitano y si dijo del vasco que es muy trabajador: "No voy a entrar en el tema del míster. Es un tío de puta madre, un currante, nunca voy a hablar mal de un entrenador".

Lo que tiene el Cádiz por delante en LaLiga Hypermotion

Con todo esto y con Gaizka Garitano aún siendo entrenador del Cádiz, los andaluces visitarán el próximo fin de semana a otro de los equipos en puestos de descenso como es el Mirandés de Antxon Muneta. Los jabatos cayeron este pasado sábado ante el Burgos en el derbi regional y tratarán ante los de Gaizka Garitano de emular al Zaragoza en la jornada 29. Además, el Cádiz terminará el mes de marzo midiéndose a Málaga y Ceuta, dos equipos que están peleando por puestos de play off y que eran de la liga de los amarillos hasta hace un par de meses.