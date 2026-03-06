Nuevo contratiempo para el Zaragoza: El Yamiq se cae de la convocatoria ante el Cádiz

El Jawad El Yamiq se cae a última hora de la convocatoria del Real Zaragoza para el partido ante el Cádiz CF tras sufrir unas molestias musculares en el último entrenamiento

El Real Zaragoza afronta el compromiso ante el Cádiz con un contratiempo inesperado. El central Jawad El Yamiq se ha caído de la convocatoria a última hora tras sufrir unas molestias musculares en el último entrenamiento del equipo. El futbolista marroquí notó un pinchazo en la parte posterior del muslo durante la sesión preparatoria previa al viaje y no podrá acompañar al resto de sus compañeros. El club ha confirmado que el defensor será sometido a pruebas médicas en los próximos días para determinar el alcance exacto de la lesión.

Un contratiempo para la defensa

La ausencia de El Yamiq supone un golpe sensible para el conjunto aragonés. El zaguero había llegado al equipo durante el mercado de invierno y rápidamente se había convertido en una pieza importante dentro del esquema defensivo. Desde su incorporación había disputado tres encuentros, todos ellos como titular, y además logró marcar un gol, mostrando un buen rendimiento desde su debut.

Las molestias aparecieron en la última sesión de trabajo antes del desplazamiento. El jugador sintió el pinchazo en el muslo posterior, lo que obligó al cuerpo técnico a detener su participación de inmediato. A falta de conocer el diagnóstico definitivo, todo apunta a que podría permanecer varias semanas fuera de los terrenos de juego, dependiendo del resultado de las pruebas.

Primera convocatoria de David Navarro

El club también hizo pública la lista de convocados para el duelo frente al Cádiz, una convocatoria que tiene un significado especial porque es la primera elaborada por David Navarro como entrenador del primer equipo. El técnico asume el cargo tras la reciente destitución de Julio Velázquez Sellés, en un momento complicado para el equipo.

En total, el entrenador ha citado a 24 futbolistas para este importante encuentro. La ausencia de El Yamiq destaca especialmente dentro de una lista en la que también aparecen varias novedades respecto a convocatorias anteriores.

Regresos importantes para el equipo

Entre las noticias positivas se encuentran los regresos de Pablo Insua y Keidi Bare. El central vuelve a estar disponible después de cumplir su sanción en el último encuentro frente al Burgos, mientras que el centrocampista regresa tras superar una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda que le había mantenido apartado del equipo durante aproximadamente un mes.

Su presencia supone un refuerzo importante para el técnico, que busca reorganizar el equipo en un momento clave de la temporada.

Decisiones técnicas y ausencias

En el lado contrario, hay futbolistas que no formarán parte de la expedición por decisión técnica. Es el caso de Valery Fernández y Willy Agada, quienes se quedan en Zaragoza y no viajarán con el resto del grupo. El extremo ya había quedado fuera de la convocatoria en el encuentro anterior frente al Burgos, prolongando así su ausencia en las listas del primer equipo.

Además, continúan fuera por lesión otros jugadores como Toni Moya, Pomares, Tachi, Saidu, Raúl Guti y Bakis, lo que reduce aún más las opciones del cuerpo técnico.

Una defensa condicionada

La baja de El Yamiq deja a David Navarro con menos alternativas en el eje de la zaga. El entrenador contará principalmente con Aleksandar Radovanovic, Pablo Insua y Ale Gomes como centrales del primer equipo, además de la presencia del joven Hugo Barrachina, procedente del filial.

El Real Zaragoza viajará a Cádiz con la necesidad de sumar puntos en un encuentro que puede resultar clave en la lucha por sus objetivos de la temporada. La ausencia del defensor marroquí llega en un momento delicado y obliga al técnico a reorganizar la defensa para un partido que puede marcar el rumbo inmediato del equipo.