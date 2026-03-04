Otro duro varapalo para el Zaragoza: Juan Ignacio Martínez descarta su llegada

Juan Ignacio Martínez rechaza regresar al banquillo del Real Zaragoza en pleno pulso por la permanencia

El Real Zaragoza atraviesa una de las etapas más complejas de su historia reciente. El conjunto aragonés coquetea peligrosamente con el descenso a la Primera Federación, en una temporada marcada por la inestabilidad: tres entrenadores, cambios en la dirección deportiva y una dinámica que no termina de enderezarse.

Con el regreso de Lalo Arantegui a los despachos, el club activó un nuevo intento de reconducir la situación. Mientras se busca técnico definitivo, David Navarro asumirá el mando de manera provisional, comenzando por el compromiso ante el Cádiz CF.

JIM vuelve a decir no

El gran objetivo para el banquillo era Juan Ignacio Martínez, conocido como JIM. El técnico alicantino, recordado por haber logrado una salvación agónica en 2021, era el favorito de la dirección deportiva para intentar otro milagro.

Sin embargo, tras varias conversaciones directas con Arantegui, el entrenador ha rechazado la propuesta. No es una cuestión contractual —se le ofrecía vinculación hasta final de temporada y la siguiente, independientemente de la categoría— sino una decisión basada en sensaciones deportivas.

JIM considera que llega demasiado tarde a la carrera por la permanencia. Con 42 puntos aún en juego y la necesidad de sumar al menos 21 para aspirar a la salvación, entiende que el margen es mínimo y el calendario, extremadamente exigente.

El temor a quedar ligado al descenso

El preparador, de 61 años, mantiene un vínculo emocional fuerte con el club y la afición. Precisamente por ello, no desea que su nombre quede asociado a un hipotético descenso. Aunque no sería el responsable único de la situación, teme que su figura pueda verse erosionada si el equipo no logra revertir la dinámica.

En su anterior etapa dirigió 66 partidos de Liga en Segunda División, firmando 22 victorias, 27 empates y 17 derrotas. Aquella remontada, lograda en la campaña 2020-21 con estadios vacíos, permanece en la memoria colectiva como uno de los grandes hitos recientes del club.

Esta es la tercera vez en menos de un año que el Zaragoza y JIM se tantean sin concretar el reencuentro. En anteriores ocasiones, los movimientos internos en la estructura deportiva frenaron la operación cuando parecía avanzada.

Una temporada marcada por la incertidumbre

La situación clasificatoria es preocupante. El equipo se encuentra a ocho puntos de la permanencia con 14 jornadas por disputar, tras haber desperdiciado oportunidades clave para recortar distancias. La sensación en el entorno es de desgaste acumulado y falta de rumbo claro.

La negativa de JIM obliga ahora a Arantegui a explorar nuevas alternativas, aunque todo apunta a que David Navarro podría mantenerse al frente hasta final de curso si no surge una opción convincente.

Decisiones contrarreloj

El Zaragoza se enfrenta a un tramo final de temporada que marcará su futuro inmediato. La urgencia deportiva contrasta con la dificultad de encontrar un técnico dispuesto a asumir el reto en un contexto tan adverso.