El despido de Rubén Sellés en el Real Zaragoza puede ser cuestión de horas

El técnico valenciano dijo tener "toda la fuerza del mundo para seguir" tras caer por la mínima ante el Burgos

El Real Zaragoza se la volvía a jugar este pasado sábado en LaLiga Hypermotion. Tras la derrota del pasado fin de semana ante el Andorra por 2-1 y las declaraciones del propio técnico Rubén Sellés y de Francho Serrano en la que apostaban por darlo todo y esperar al final de la temporada para rendir cuentas, el duelo ante el Burgos se presentaba casi como definitivo para el futuro del técnico valenciano.

El Real Zaragoza terminó sumando una nueva derrota ante el Burgos de Ramis por 0-1 y de paso, la octava jornada, de las últimas 10, que no ganar (séptimo partido consecutivo sin perder).

El inminente despido de Rubén Sellés en el Real Zaragoza

Ya se había hablado esta semana de que Rubén Sellés tenía el crédito casi agotado en el Real Zaragoza y la derrota ante el Burgos como es lógico no ha ayudado a que esta situación mejore. Así, el propio Rubén Sellés fue preguntado tras caer ante los burgaleses sobre su continuidad en el conjunto maño y se mostró comprensivo y dispuesto a seguir a partes iguales: "Absolutamente. Yo estoy con fuerzas y tengo capacidad. Excepto en Andorra y Albacete hemos jugado de tú a tú contra el rival y hemos tenido la capacidad de poder generar ocasiones. Y creo que vamos a poder seguir haciéndolo. A partir de ahí yo no tomo decisiones sobre mi posición. Voy a pelear por el Real Zaragoza hasta el último día y voy a pelear por estos jugadores hasta el último día".

Seguidamente Rubén Sellés confesó que la decisión de su despido no depende de él por lo que prefiere centrarse en seguir trabajando: "Da igual lo que yo considere. Sé que esto es fútbol y va de resultados. Mi obligación es trabajar siempre como si fuera el último día y dar siempre el 100%. Eso es lo que estoy haciendo. Como yo no soy el que tiene que tomar la decisión, no puedo pararme a pensarlo. Obviamente, me gustaría seguir siempre aquí y ya he manifestado que tengo un grupo de jugadores que está peleando, aunque alguna vez no hayamos podido competir como queríamos. Más allá de eso, entiendo cuál es el negocio y lo que es el fútbol, pero yo tengo toda la fuerza del mundo para seguir".

Con todas estas palabras sobre la mesa, este pasado sábado 'El Periódico de Aragón' apuntaba a que el Real Zaragoza estaría planteándose la destitución de Rubén Sellés en las próximas horas por la importante racha negativa de solo un triunfo en los últimos 12 partidos. Pero la salida de Rubén Sellés en forma de despido no sería la única del Real Zaragoza según apunta el medio citado anteriormente y también estaría en el punto de mira el director deportivo Txema Indias.

Los sustitutos de Rubén Sellés y Txema Indias

Desde el diario aragonés se apuntan a dos nombres para los cargos de entrenador y director deportivo. En primer lugar para el banquillo, el encargado de tomar el relevo sería Juan Ignacio Martínez (JIM) aunque con este no se haya hablado aún directamente y sería David Navarro el que tomaría los mandos de manera provisional hasta la llegada de un nuevo entrenador para unas 14 últimas jornadas que se plantean decisivas para la permanencia en Segunda.

Para la dirección deportiva, Juan Forcés, consejero importante del Real Zaragoza, apuesta por traer el club a gente de Aragón y suena con fuerza el nombre de Lalo Arantegui, que dejó el club maño en diciembre de 2020. Por tanto, las próximas horas apuntan a ser decisivas en el Real Zaragoza.