Rubén Sellés responde a Francho y se sincera sobre su posible despido en el Real Zaragoza

El Real Zaragoza vuelve a tener a un entrenador contra las cuerdas. Tras la dimisión de Víctor Fernández y los posteriores despidos de Miguel Ángel Ramírez y Gabi Fernández, ahora es el turno de un Rubén Sellés que aunque le ha cambiado en cierta medida la cara al equipo maño, sigue sin encontrar el camino de las victorias. Tan mal van las cosas ahora mismo en el Real Zaragoza que los de Rubén Sellés son últimos tras la derrota ante el Andorra del pasado fin de semana y el triunfo del Mirandés ante el Huesca que 'ayudó' a hundir más a los aragoneses.

El despido de Rubén Sellés empieza a sonar en el Real Zaragoza

En ESTADIO Deportivo nos hicimos eco días atrás de que en el Real Zaragoza ya empiezan a plantearse un nuevo giro de guion en el banquillo con el despido de Rubén Sellés y la llegada de un nuevo entrenador. Ya son varios los nombres que han aparecido como recambio de Rubén Sellés en el Real Zaragoza como Juan Ignacio Martínez, Sergio García o Luis García Plaza. Además, para más pólvora a un Real Zaragoza que ya está suficientemente caldeado, este pasado miércoles, Francho, capitán de los maños dejó claro que el será el primero en pedir explicaciones a quien toque cuando acabe la temporada.

Rubén Sellés fue preguntado este viernes en la previa del duelo del próximo fin de semana ante el Burgos en el Ibercaja Estadio sobre si siente que esté en peligro su puesto. El técnico valenciano, visiblemente tenso, fue muy práctico en su respuesta: "Yo me juego el puesto en cada partido. Y este partido no es diferente. Esto es fútbol. Tengo energía, fuerza y el apoyo de mis jugadores y no pienso más allá de este sábado".

Previamente Rubén Sellés ya había dejado claro que desde todas las personas influyentes del Real Zaragoza se le había transmitido tranquilidad: "Me han transmitido un montón de cosas. He hablado con todas las personas que tienen algo de relevancia en el Zaragoza. Y he sentido el apoyo de todo el club".

La respuesta a las palabras de Francho

Rubén Sellés dejó claro que está con las palabras de su capitán Francho aunque con ciertos matices: "La situación es la que es y el margen de error se acaba. El mensaje de Francho fue claro y sincero, aunque no comparto lo que dijo de irnos a la mierda, porque yo no utilizo la palabra mierda. Soy más educado. Necesitamos a todo el mundo apoyando, pero siendo nosotros los primeros que demos motivos a la afición".

En relación también a la afición y el recibimiento que espera el próximo fin de semana, Sellés fue sincero y apuntó que no puede exigir nada si se da una imagen como la que se mostró ante el Andorra: "Espero el ambiente de una afición que espera que les demos para engancharse y mantener la esperanza. No podemos dar un mensaje de unidad y hacer la primera parte de Andorra".

La nefasta racha del Real Zaragoza de Rubén Sellés

El Real Zaragoza ha firmado con Rubén Sellés al frente un total de 18 puntos en 17 partidos. Con estos números y si se tuviese solo en cuenta este periodo, el Real Zaragoza estaría en la posición decimosexta y con un punto por encima del descenso.

