El Real Zaragoza mira con lupa los últimos datos de Rubén Sellés

El técnico tendría al equipo fuera de los puestos desde su llegada al Ibercaja Estadio y también en las cinco jornadas que se llevan disputadas de la segunda vuelta de LaLiga Hypermotion

El Real Zaragoza sigue sin decir su última palabra en LaLiga Hypermotion. El cuadro de Rubén Sellés sumó el pasado fin de semana un punto importante ante la Cultural Leonesa, rival directo por la permanencia en Segunda división. Aunque ese solitario punto ante los de Ziganda les podría saber a poco a los de Rubén Sellés por la urgencia que tiene el equipo, es importante valorar que los culturalistas tuvieron un penalti a su favor en la primera parte que Rubén Sobrino marró. De este modo, el Real Zaragoza terminó la jornada 26 a cinco puntos de la salvación que marca su próximo rival en Liga, el Andorra de Carles Manso.

Los números de Rubén Sellés en el Real Zaragoza

A pesar del empate ante la Cultural Leonesa, Rubén Sellés no tiene un cheque en blanco en lo que a confianza de la directiva maña se refiere. Así, el Periódico de Aragón apuntaba el pasado 16 de febrero que el conjunto aragonés no se ha planteado aún un relevo en el banquillo para Rubén Sellés pero si podría iniciar los movimientos si el próximo fin de semana no hay un buen resultado ante el Andorra. Rubén Sellés cogió al Real Zaragoza con cinco puntos de desventaja sobre la permanencia y tras 14 jornadas, el equipo sigue a la misma distancia.

Pero bien haría el aficionado del Real Zaragoza el mirar con perspectiva los números que está dando Rubén Sellés. El primer partido del valenciano al frente del Real Zaragoza fue en la jornada 11, por lo que hasta el choque de este pasado fin de semana ante la Cultural Leonesa supuso el número 16 al frente del cuadro maño. En estas 16 jornadas, Rubén Sellés ha firmado cuatro victorias, seis empates y seis derrotas con un saldo de 18 puntos, 16 goles a favor y 21 en contra.

Pero si nos paramos a mirar la clasificación virtual del Real Zaragoza desde que llegó Rubén Sellés, los del Ibercaja Estadio estarían fuera de los puestos de descenso con esos 18 puntos. El Real Zaragoza seria decimosexto y dejaría por detrás a Cádiz, Huesca, Cultural Leonesa, Andorra, Real Valladolid y Mirandés. Más allá de los datos del Real Zaragoza con Rubén Sellés, la segunda vuelta también le da crédito al técnico valenciano.

Un total de cinco jornadas se han disputado de la segunda vuelta en LaLiga Hypermotion y si bien es cierto que los pupilos de Rubén Sellés son uno de los cuatro equipos junto a Cultural Leonesa, Cádiz y Las Palmas, que aún no han ganado en este periodo, los cuatro empates y solo una derrota ante el Albacete propician que el Real Zaragoza 'esté' fuera del descenso.

La realidad es muy distinta y la afición del Real Zaragoza ya está sumamente quemada con las dos últimas temporadas del equipo con hasta tres entrenadores diferentes en apenas una temporada. El duelo del próximo fin de semana ante el Andorra puede suponer un punto de inflexión porque ganar supondría acercarse a dos de la permanencia y además ante un rival directo por el objetivo final.

Rubén Sellés le pidió más a la afición y después matizó

Después del encuentro ante la Cultural Leonesa, Rubén Sellés fue claro para pedirle a la afición un paso hacia delante: "Espero y deseo que nuestra gente empiece de una vez por todas a dar ese paso adelante y a estar con nosotros. Igual que nosotros estamos dando pasos hacia delante, también espero un paso hacia delante de la afición. Después de esfuerzo que han hecho hoy, no esperaba ese recibimiento tibio de la gente que se ha desplazado. Esperaba un recibimiento mucho más acorde con lo que se está jugando el equipo. Ya va siendo hora de que demos todos ese pasito adelante y que la afición esté con nosotros en todos los contextos".

Al día siguiente y tras el revuelo de estas declaraciones, Rubén Sellés tuvo que salir a dar explicaciones sobre sus palabras: "Cuando acabamos el partido tuve la sensación de que era el momento de invocar ese llamamiento a esa unión entre la afición y el equipo. Era el momento para hacer saber a todo el mundo que en la actualidad cada uno de nosotros cuenta, incluidas las personas que están apoyándonos. Era un momento para parafrasear a jugadores como Zapater, que cuando se retiró dijo que ‘el Real Zaragoza será lo que su afición quiera que sea’ y es un momento, como he visto tantas otras veces hacer a este club, de con esa unión jugadores-cuerpo técnico-afición de poder dar un paso adelante que significa energía, empuje, solidaridad y durante estas 16 jornadas que nos quedan ir a por todas. La intención siempre fue esa y la interpretación siempre debió haber sido esa".

El valenciano insistió nuevamente en su mensaje de dar un paso hacia delante cuando se le preguntó sobre si sus palabras se habían malinterpretado: "La gente puede interpretar lo que quiera. Pienso que yo dije exactamente lo que tenía que decir y luego cada uno hizo la interpretación que quisiese hacer. Creo que la afición ha estado con nosotros, sobre todo en los desplazamientos. Creo que podemos mejorar el ambiente que hemos tenido en el Ibercaja y hay momentos en los que ese paso adelante se puede dar".