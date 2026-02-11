Confirmada la sanción a El Yamiq y el Real Zaragoza tomará medidas

El cuadro maño ha dado a conocer este miércoles que el marroquí que fue expulsado ante el Eibar, después de marcar un gol y otro en propia puerta, es de un partido y desde el Ibercaja Estadio habrá recurso

El Real Zaragoza y más concretamente El Yamiq fue uno de los protagonistas de la últimas jornada disputada en LaLiga Hypermotion. El defensa marroquí volvía al Real Zaragoza después de varias temporadas y lo hacía como titular en el cuadro de Rubén Sellés. El Yamiq adelantó a los suyos, luego le dio el empate al Eibar y finalmente terminó expulsado. Precisamente esa expulsión es la que ha enfadado sumamente al Real Zaragoza que ya anunció este misma semana que haría las pertinentes alegaciones.

El Comité de Disciplina no escucha al Real Zaragoza

Tras las alegaciones del Real Zaragoza, el Comité de Disciplina no ha tenido en cuenta el escrito de los maños y ha sancionado a El Yamiq con un encuentro. El propio Real Zaragoza informó este mismo miércoles de que no está conforme con la sanción impuesta El Yamiq ya que considera que está sustentada en una "Interpretación claramente errónea entre los hechos reflejados en el acta arbitral y lo sucedido en el terreno de juego".

El recurso del Real Zaragoza ante el comité de apelación, según recoge el club maño en su comunicado se hace con el propósito de que se "reconozca el error material manifiesto existente y se deje sin efecto tanto la tarjeta roja mostrada a nuestro jugador como la sanción derivada de la misma". El Real Zaragoza además considera que la sanción a El Yamiq les genera un "perjuicio deportivo, social y económico". En el final del comunicado del Real Zaragoza, los maños apuestan por la aplicación del reglamente con el "máximo rigor, coherencia y uniformidad, en defensa del prestigio de la competición".

Comunicado completo del Real Zaragoza

El comunicado del Real Zaragoza en el que informa de la sanción a El Yamiq y su posterior recurso ante el Comité de Apelación es el siguiente: "El Comité de Disciplina ha desestimado hoy las alegaciones presentadas por el club en relación con la expulsión de nuestro jugador Jawad El Yamiq en el encuentro frente a la SD Eibar, confirmando una sanción de un partido de suspensión que, a juicio de esta entidad, se sustenta en una interpretación claramente errónea entre los hechos reflejados en el acta arbitral y lo sucedido en el terreno de juego. Ante esta resolución, el club presentará de inmediato el correspondiente recurso ante el Comité de Apelación con el firme propósito de que se reconozca el error material manifiesto existente y se deje sin efecto tanto la tarjeta roja mostrada a nuestro jugador como la sanción derivada de la misma.

El Real Zaragoza ya expresó el pasado lunes su profundo malestar por lo sucedido en el Ibercaja Estadio y su preocupación con este tipo de situaciones. Tras consultar con los órganos competentes, no comprendemos que una expulsión que fue claramente injusta, nos genere un perjuicio deportivo, social y económico evidente. Desde el máximo respeto al colectivo arbitral, a los distintos organismos implicados en estos procesos y a la complejidad inherente a su labor, reclamamos que la aplicación de los reglamentos se realice con el máximo rigor, coherencia y uniformidad, en defensa del prestigio de la competición y del respeto debido a nuestro club y nuestra afición".