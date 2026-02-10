La afición de la Cultural Leoensa estalla y toma medidas para recibir al Real Zaragoza

La Federación de Peñas Culturalistas lanzó este pasado lunes un mensaje invitando a los aficionados del Reino de León a recoger una cartulina roja para mostrarla cuando los jugadores salten al terreno de juego el próximo sábado ante los maños

El árbitro del Málaga - Cultural Leonesa no dejó nada contentos a los visitantesImago

En la Cultural Leonesa no están demasiado contentos con el arbitraje que recibieron el pasado domingo ante el Málaga en La Rosaleda. Los leoneses se quejaron amargamente de un gol anulado a Collado cuando el encuentro iba empate a uno. Ziganda, técnico de la Cultural Leonesa, prefirió en la rueda de prensa posterior no mojarse y seguir en su línea de no hablar de los árbitros. Sin embargo el propio club emitió este pasado lunes un comunicado donde pedía respeto ante un "trato desigual" por parte del colectivo arbitral.

Las peñas de la Cultural Leonesa protestarán en la previa ante el Real Zaragoza

Pero el comunicado de a Cultural Leonesa no es la única medida de presión hacia el colectivo arbitral que han llevado o van a llevar a cabo en el entorno del conjunto del Reino de León. Este pasado lunes, horas después de que a Cultural Leonesa hiciese público el comunicado en señal de protesta hacia las decisiones arbitrales tras el gol anulado a collado, la Federación de Peñas Culturalistas lanzaba una propuesta de acción de cara al próximo encuentro que medirá a los de Ziganda ante el Real Zaragoza. La acción que pretenden llevar a cabo desde a Federación de Peñas Culturalistas consiste en mostrar 10.000 cartulinas rojas en el momento en el que los jugadores y trío arbitral salten al césped del Reino de León.

La Federación de Peñas Culturalistas también lanzó su propio comunicado

Desde la Federación de Peñas Culturalistas, antes de promover esta acción en la previa del encuentro ante el Real Zaragoza, se apostó también por emitir un comunicado de protesta en la que recuerdan que un error arbitral en su último año en Segunda división les terminó costando el descenso. Además, instaba al club a protestar de manera pública, algo que sucedió después.

Este es el comunicado de la Federación de Peñas Culturalistas: "La Federación de Peñas Culturalistas quiere manifestar públicamente su profunda preocupación, indignación y malestar ante la reiteración de decisiones arbitrales que, jornada tras jornada, están perjudicando de manera evidente a la Cultural y Deportiva Leonesa.

No hablamos de errores puntuales ni de interpretaciones discutibles propias del fútbol. Hablamos de una acumulación de decisiones determinantes que están teniendo una influencia directa en los resultados deportivos y, por tanto, en la clasificación del equipo.

Los aficionados culturalistas ya hemos vivido esta situación anteriormente. Nadie puede olvidar que en nuestro último año en Segunda División, un error arbitral clamoroso en Alcorcón acabó siendo determinante, junto a otros factores, en un descenso que marcó la historia reciente de este club. Hoy, viendo cómo la Cultural vuelve a ocupar puestos de descenso tras varias jornadas condicionadas por decisiones arbitrales difíciles de entender, el paralelismo es inevitable y doloroso.

Desde la Federación de Peñas Culturalistas no cuestionamos la honorabilidad del colectivo arbitral, pero sí exigimos respeto, rigor y responsabilidad hacia un club histórico que no puede verse nuevamente perjudicado por decisiones que escapan al control deportivo.

Somos conocedores de que el club está trasladando estas quejas por los cauces internos y oficiales. Sin embargo, consideramos que la gravedad de la situación requiere también una respuesta pública, firme y visible, en defensa de la entidad, del equipo y de su afición. La Cultural y Deportiva Leonesa no puede permanecer en silencio mientras su afición percibe que se repite una situación que ya vivimos con consecuencias irreparables.

Por ello, solicitamos al club:

Que defienda públicamente a la entidad ante estas actuaciones arbitrales.

Que exija explicaciones y garantías para que esta situación no vuelva a repetirse.

Que traslade de forma visible su malestar ante los organismos competentes.

Esta petición no nace desde la confrontación, sino desde la necesidad de proteger a la Cultural y evitar que la historia vuelva a repetirse.

La afición culturalista siempre ha estado al lado del club. Ahora creemos que el club debe estar también al lado de su afición en un momento donde el silencio ya no es suficiente. Por respeto a la historia de la Cultural, por respeto a su presente y por responsabilidad con su futuro, pedimos claridad, firmeza y defensa pública.