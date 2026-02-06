Real Zaragoza, Granada y Cultural Leonesa ya le sacaron los colores en LaLiga Hypermotion

El Racing de Santander se enfrentará este próximo lunes al Mirandés, actual colista de Segunda. Anteriormente, equipos de la zona baja ya hicieron perder a los de José Alberto puntos en El Sardinero y a domicilio

El Racing de Santander está siendo el equipo que más está el equipo que más está viviendo esta temporada en puestos de play off de ascenso o bien de ascenso directo. Los de José Alberto han estado en puestos de ascenso directo en un total de 21 jornadas si incluimos que en la 25 también arrancarán en dicha posición.

Además, el Racing de Santander es el equipo que más lideratos en LaLiga Hypermotion acumula con un total de 16 jornadas. Estos números, que se suman a que es el único de toda la categoría que ha llegado a los 50 goles (el Almería suma 45) lo convierten en un conjunto que tiene muchas papeletas para terminar ascendiendo a Primera al final de las 42 jornadas y sin necesidad de tener que pasar por el siempre complicado play off de ascenso.

El Racing de Santander pierde fiabilidad cuando mira a los ojos al descenso

A pesar de estas buenas estadísticas, el Racing de Santander tiene esta temporada un 'pero' Los cántabros pierden toda su fiabilidad cuando se miden a equipos de la zona baja de la tabla y es que los de José Alberto ya han tropezado en lo que va de campaña hasta en cuatro ocasiones con conjuntos que estaban en puestos de descenso.

Esta estadística podría no tener importancia si se tiene en cuenta el liderato del equipo pero hay que tomársela más en serio en la jornada 25 ya que los santanderinos se medirán en El Sardinero al Mirandés, actual colista de la tabla en Segunda.

El batacazo ante Cultural Leonesa y Real Zaragoza

El Racing de Santander está siendo esta temporada capaz de lo mejor y de lo peor en lo que a sorpresas se refiere. Así, en la jornada cinco recibía en El Sardinero a la Cultural Leonesa que en ese momento entrenaba Raúl Llona y que apenas había sumado un punto de 12 posible.

Parecía, si estuviésemos hablando de resultados en una quiniela, un '1' claro ya que el Racing de Santander era líder en ese momento con un incontestable pleno de 12 puntos, 13 goles a favor y ninguno en contra. Pasó todo lo que nadie (o casi nadie) se podía esperar. El Racing de Santander perdió por un claro 2-4 ante la Cultural Leonesa y lo peor fue la imagen del equipo en el primer tiempo ya que los de Raúl Llona se fueron al descanso con un claro 0-3.

El Granada le sacó los colores al Racing de Santander, dos veces

Este batacazo, a pesar de ser el más sonado, no es el único que ha tenido el Racing de Santander esta temporada y es que en la jornada 14 empató ante un Granada en puestos de descenso con un 2-2 final en el Nuevo Los Cármenes y con los de José Alberto siendo nuevamente líderes y los andaluces en la decimonovena posición.

El último y uno de los que estará marcado en la memoria del Racing de Santander esta temporada es el que se produjo en la jornada 22, hace poco menos de un mes. Fue nuevamente en El Sardinero para desgracia de los aficionados santanderinos donde el Racing de Santander cayó ante un Real Zaragoza que llegaba en la penúltima posición de la tabla y que a pesar de tener un jugador menos desde el 86, supo aguantar el empuje local para terminar venciendo por 2-3.

Estos descalabros del Racing de Santander ante equipos de la zona baja se suman al de la pasada jornada ante el Granada, que aunque no estaba en puestos de descenso, venían de haber ganado solo un partido de los cuatro últimos y con las posiciones que queman a escasos puntos.

El Mirandés pone a prueba al Racing de Santander

Por tanto, bien haría el Racing de Santander en tomarse muy en serio el duelo del próximo lunes a partir de las 20:30 en El Sardinero. Este partido servirá para poner punto y final a la jornada 25 de LaLiga Hypermotion y como precedente de la primera vuelta, en Mendizorroza (Anduva estaba en ese momento en obras), los de José Alberto vencieron por 1-3 gracias a los goles de Jeremy Arévalo, Peio Canales y Asier Villalibre.

La temporada pasada en El Sardinero se vivió un gran choque que terminó con un espectacular 3-3 pero eran otros tiempos, al menos para un Mirandés que peleaba por los puestos de arriba. Tan diferente eran los tiempos para el Mirandés que este encuentro fue la vuelta de la semifinal del play off de ascenso a Primera y al que los jabatos llegaban tras vencer 2-1 en Anduva.