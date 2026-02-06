Jornada 25 de LaLiga Hypermotion 2025-26 | Partidos, horarios y dónde ver en TV la Segunda división en vivo online

La jornada 25 de LaLiga Hypermotion arrancará este viernes a partir de las 20:30 con el duelo entre Leganés y Granada. Se cerrará el lunes a la misma hora con el partido entre Racing de Santander y Mirandés

La jornada 25 de LaLiga Hypermotion ya está aquí. Este viernes se volverá a abrir el telón en una nueva jornada de Segunda división y lo hará con el duelo que medirá en Butarque a Leganés y Granada. Los de Pacheta, quien lo diría, buscan su tercera victoria consecutiva en Liga para seguir alejándose de los puestos de descenso mientras que los pepineros quieren volver a la senda de los triunfos ante su público.

Horario y dónde ver en TV la jornada 25 de LaLiga Hypermotion en vivo online

El resto de la jornada 25 de LaLiga Hypermotion se disputará entre el sábado 7 y el domingo 8. El sábado habrá un total de cuatro encuentros. A partir de las 14:00 horas, el Andorra de Carles Manso recibirá a la Real Sociedad B en un duelo de dos equipos que el pasado curso estaban en Primera RFEF. Los del Principado quieren reencontrarse con los triunfos después de dos partidos y los donostiarras necesitan los tres puntos para salir del descenso.

A las 16:15 se enfrentarán Las Palmas de Luis García ante el Burgos de Ramis. Los canarios llevan tres jornadas sin ganar y un triunfo se antoja clave para no correr el riesgo de salir de los puestos de play off de ascenso. El Burgos por su parte podría terminar la jornada en dichas posiciones si vence y se dan una serie de resultados en paralelo.

A las 18:30 el Real Zaragoza recibirá en el Ibercaja estadio a un Eibar en clara ascendencia. Los de Rubén Sellés, a pesar de las buenas sensaciones que dan, no ganan desde hace tres jornadas y la permanencia ya está a cuatro puntos. El Eibar quiere sumar y empezar a mirar la parte de arriba de la tabla. A las 21:00 se jugará el último partido del sábado en la jornada 25 de LaLiga Hypermotion en la que se medirán Cádiz y Almería, un derbi andaluz con dos equipos que han suscitado numerosas dudas en las últimas fechas, especialmente los de Garitano con tres derrotas consecutivas.

Partidos del domingo en directo en LaLiga Hypermotion

El domingo, la jornada 25 de LaLiga Hypermotion aumentará en uno su menú y serán cinco los partidos que se disputen. El primero será a partir de las 14:00 y será en el José Zorrilla donde el Real Valladolid reciba al segundo clasificado, el Castellón de Pablo Hernández que quiere seguir metiéndole presión al Racing de Santander en el liderato. A las 16:15 se jugarán dos interesantes encuentros. En primer lugar serán Ceuta y Córdoba quienes se enfrentarán en el Alfonso Murube con solo tres puntos de diferencia entre ambos conjuntos.

A la misma hora el Deportivo de La Coruña recibirá en Riazor al Albacete con el morbo añadido del reencuentro de Riki con sus ex compañeros del cuadro manchego. Los encuentros del domingo 8 de febrero en la jornada 25 de LaLiga Hypermotion los cerrarán Málaga y Cultural Leonesa a partir de las 21:00 horas. Los de Funes repiten duelo ante un equipo en descenso con la idea de que no se repita el resultado de la pasada semana ante el Mirandés.

La jornada 25 de Segunda división se cerrará el lunes a partir de las 20:30 con el partido en el que el Racing de Santander, líder de LaLiga Hypermotion, recibirá al colista Mirandés. Ya en la primera vuelta, el Racing de Santander pinchó con la Cultural Leonesa cuando los del Reino de León ocupaban el último puesto de la tabla. Todos los encuentros de la jornada 25 de LaLiga Hypermotion podrán seguirse a través del canal LaLiga Hypermotion TV y además, en ESTADIO Deportivo, podrá seguir las noticias más interesantes de la jornada además de los resúmenes tanto el final de los partidos del sábado como al final del domingo.

Partidos de la jornada 25 de LaLiga Hypermotion