El Leganés admite fichajes que no llegaron a Butarque por ser "muy ambiciosos"

Andrés Pardo, director deportivo de los pepineros, analizó este miércoles el mercado de fichajes y confesó que si hubiese sido por volumen podrían haber firmado "cinco jugadores o cuatro" pero buscaban algo "muy especial"

El Leganés era uno de esos equipos de LaLiga Hypermotion sobre los que el foco del mercado de fichajes estaba posado en este último periodo de traspasos que se cerró el pasado 2 de febrero.

El Leganés, a pesar de estar a solo cuatro puntos del descenso en LaLiga Hypermotion que marca la Real Sociedad B, solo ha tenido dos llegadas a Butarque como son Dani Rodríguez que llegó como agente libre tras rescindir con el Mallorca y Luis Asué procedente del fútbol chino. Este miércoles, Andrés Pardo, director deportivo del Leganés, hizo un extenso repaso del mercado de fichajes de los pepineros.

El Leganés fue ambicioso en el mercado de fichajes de invierno

El director deportivo pepinero admitió que el Leganés fue ambicioso en el mercado de invierno y eso le provocó que alguno de los jugadores que quería, no hayan llegado a Butarque: "Sí, porque hemos sido muy ambiciosos. Hemos sido muy ambiciosos en los dos perfiles que hemos logrado incorporar y luego, en esa situación que os estoy contando de poder optar a hacer alguna cosa más, hemos sido muy ambiciosos. No nos valía cualquier jugador. Si hubiera sido por un tema de volumen o simplemente por contentar, podríamos haber firmado cinco jugadores o cuatro jugadores, pero nosotros estábamos en la situación de que si venía algo tenía que ser algo muy especial". Pardo añadió que hubo conversaciones pero que al final no se terminó de cerrar sus llegadas: "Entonces, en esa búsqueda de algo muy especial, hemos tenido conversaciones, hemos hablado con algunos jugadores y al final no se ha dado la situación porque eran objetivos ambiciosos".

El debate que se plantea en el Leganés después de su mercado de fichajes de invierno

Como es lógico, Andrés Pardo tuvo que contestar a las preguntas en relación a las dudas que puedan suscitarse tras firmar solo dos incorporaciones en el mercado invernal: "Nuestra clave, y creo que lo dice el míster siempre, va a ser buscar nuestro mejor rendimiento. Si esta misma plantilla logra afianzarse en lo que está mostrando últimamente, creo que estaremos cerca de nuestro mejor rendimiento. Si estamos cerca de nuestro mejor rendimiento, vamos a estar muy cerca de poder ganar cada partido". Pardo apostó por quedarse con los síntomas que está dando el equipo de mejora: "A partir de ahí, quedan muchísimas jornadas aún, quedan muchísimos puntos por disputarse y creo que el equipo está dando síntomas de mejora. Agarrémonos a ello".

Mensajes a la afición del Leganés

No es escondió Pardo para dar la cara en relación a la sensación que hay en la afición del Leganés de que el equipo no tiene recambios: "Al final la gente puede pensar lo que quiera, la gente es libre de pensar lo que quiera. Nosotros nunca vemos a un jugador como un parche. Vemos a un jugador como un potencial. Entonces, creemos que tenemos dentro de la plantilla jugadores con mucho potencial que pueden desenvolverse en varias zonas del campo".

El director deportivo prosiguió con la defensa de sus jugadores sacando el ejemplo de polivalencia de Marvel: "Me has puesto algún ejemplo, por ejemplo de Marvel, que creo que su rendimiento ha sido muy bueno tanto jugando de lateral como jugando de central, entonces creo que eso es algo positivo. No creo que podamos convertir algo positivo en algo negativo. A partir de ahí las opiniones son diversas, pero nosotros estamos contentos con esa situación".

Andrés Pardo insistió en que la idea del Leganés era reforzar su parcela ofensiva: "La prioridad, creo que lo hemos hablado en alguna rueda de prensa, la prioridad para nosotros era sumar un par de jugadores en la parcela ofensiva. Creo que lo he dicho siempre". Además, el director deportivo pepinero habló de que están enfocados en que los jugadores que tienen mejoren su rendimiento: "Nuestra mejora pasa porque los jugadores que tenemos actualmente mejoren el rendimiento y no es una crítica a los jugadores, sino que los mismos jugadores son los que lo piensan".

El director deportivo zanjó el tema en relación a las opiniones de la afición pidiendo a los pepineros que estén unidos: "A la afición no le puedo pedir más que siga haciendo lo que está haciendo. Creo que llevamos dos victorias seguidas en casa. El viernes jugamos un partido importante y creo que es momento de que todos sigamos unidos y de que todos sigamos remando".

El complicado fichaje de Dani Rodríguez en el Leganés

Por último, Andrés Pardo sacó pecho de su gestión en el fichaje de Dani Rodríguez aunque sin mencionar al ex del Mallorca que era pretendido por equipos de Primera: "No es que hemos fichado lo que hemos podido fichar, es que, por ejemplo, hemos firmado un jugador que quería equipos de Primera y ha acabado jugando en el Leganés, o sea, no hemos fichado que hayamos tirado las bolas para arriba y hayamos cogido uno".