Tras Dani Rodríguez, el Leganés hace oficial su segundo fichaje del mercado invernal

El cuadro pepinero, tras la llegada del centrocampista como agente libre (salió del Real Mallorca), ha anunciado la incorporación en calidad de cedido con opción de compra de Luis Asué. Llega procedente de la Superliga de China

El Leganés era uno de esos equipos de los que se esperaban movimientos en este mercado de fichajes de invierno. Aún quedan varios días para que el próximo 2 de febrero se cierren las puertas de LaLiga y ya no se pueda fichar más a no ser que sean agentes libres (siempre y cuando existan fichas sin ocupar).

El Leganés anunció hace ya algunos días la llegada como agente libre de Dani Rodríguez, que tras sonar para varios equipos de Primera, finalmente se decantó por los pepineros tras finalizar su etapa en el Real Mallorca y encontrarse sin equipo. Dani Rodríguez explicó este pasado martes en su presentación cómo se produjo su salida del Real Mallorca y a partir de ahí puso el punto de partida a su etapa en el Leganés.

Luis Asué, el fichaje que llega al Leganés para sumar goles

El de Dani Rodríguez fue el primer fichaje del Leganés en el mercado invernal y este miércoles los pepineros han anunciado la llegada de su segundo refuerzo. El Leganés se ha hecho con los servicios del delantero ecuatoguineano de 24 años Luis Asué.

El ariete llega en calidad de cedido desde el Shanghai Shenhua de la Superliga de China y los pepineros cuentan con una opción de compra para el final de esta campaña. Luis Asué, antes de poner rumbo a China, pasó por diferentes conjuntos de Portugal como el SC Braga, en el que se formó en sus categorías inferiores o el Moreirense, con el que llegó a debutar en la Primera división lusa.

El Leganés anuncia a su último fichaje

El Leganés informó de la llegada de Luis Asué con el siguiente comunicado: "El C.D. Leganés y el Shanghai Shenhua llegaron este miércoles a un acuerdo para la cesión hasta final de temporada del delantero internacional ecuatoguineano Luis Miguel Nlavo Asué, de 24 años de edad. El acuerdo incluye una opción de compra al final de la presente campaña.

Formado en su país natal, Asué firmó en el 2019 por el Sporting de Braga portugués, jugando en su juvenil y en el equipo sub-23. En enero de 2024 fichó por el Moreirense, debutando así en la máxima categoría del fútbol luso y jugando durante temporada y media en dicho club, marcando seis goles y repartiendo tres asistencias en su primer curso completo en la elite.

El pasado verano, Asué fichó por el Shanghai Shenhua, disputando la segunda mitad de la Superliga china y ayudando a su equipo a obtener el subcampeonato con cinco goles, y otros dos en la fase de grupos de la Champions asiática. Asué ha sido 30 veces internacional absoluto con Guinea Ecuatorial, y ha disputado tres ediciones de la Copa de África de Naciones, la última de ellas el pasado mes de diciembre en Marruecos. Delantero zurdo de gran envergadura y potencia, lucirá el dorsal '12' y se ha incorporado este miércoles a los entrenamientos. Su presentación oficial se llevará a cabo próximamente".

Los nombres del gol en el Leganés de Igor Oca

El Leganés descendió desde Primera el pasado curso y en la 2025/26 se presentaba como una de los candidatos al ascenso a Primera. Después de 23 jornadas, con Igor Oca en el banquillo después del despido de Paco López, los pepineros son decimoterceros con 29 puntos. Los madrileños han marcado 25 goles en Liga y son el sexto equipo que menos goles ha marcado en Segunda división. Los máximos goleadores del Albacete son Alejandro Millán con cinco dianas y Diego García con cuatro.