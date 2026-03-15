Juan Cruz protagoniza un tenso enfrentamiento con aficionados del Leganés tras la derrota en Valladolid

La derrota del Leganés ante el Real Valladolid dejó un momento de gran tensión cuando Juan Cruz se encaró con varios aficionados desplazados tras el pitido final

El Leganés sufrió un duro golpe tras caer 3-2 frente al Real Valladolid en un partido directo en la lucha por la permanencia. El encuentro, disputado en el estadio José Zorrilla, dejó una escena tensa al finalizar el choque, cuando el extremo Juan Cruz protagonizó un enfrentamiento verbal con algunos seguidores desplazados desde Madrid. La derrota, además, complica seriamente la situación del equipo en la tabla, que se acerca peligrosamente a los puestos de descenso.

Un partido de ida y vuelta decidido en el último suspiro

El duelo fue intenso y cambiante, con ocasiones para ambos equipos durante los noventa minutos. El Real Valladolid, dirigido por Fran Escribá, se adelantó en la primera mitad gracias a Sergi Canós Tenés, que aprovechó una buena acción ofensiva para colocar el 1-0.

Sin embargo, el Leganés reaccionó tras el descanso y logró equilibrar el marcador gracias a Cissé, que firmó el 1-1. La alegría visitante duró poco, ya que los locales volvieron a adelantarse con un tanto de Marcos André en una jugada rápida.

El partido se convirtió entonces en un intercambio constante de golpes. Los pepineros volvieron a empatar mediante Duk, que aprovechó un balón en el área para establecer el 2-2 y mantener viva la esperanza del equipo madrileño.

Cuando parecía que el encuentro terminaría en empate, apareció Juanmi Latasa en el tiempo añadido. El delantero conectó un potente cabezazo que significó el 3-2 definitivo, dando una victoria clave al Valladolid en un final lleno de emoción.

Juan Cruz, protagonista por su enfrentamiento con aficionados

Más allá del resultado, el foco mediático se centró en Juan Cruz, quien fue captado por las cámaras de televisión protagonizando un momento tenso con seguidores del Leganés.

Tras el pitido final, los futbolistas se acercaron a la zona donde se encontraban cerca de 600 aficionados pepineros que habían viajado hasta Valladolid. En ese momento, algunos seguidores recriminaron al jugador su rendimiento durante la temporada. Según varios testigos, el extremo reaccionó con gestos de desaprobación mientras se dirigía hacia el túnel de vestuarios.

El episodio generó polémica en redes sociales, donde algunos aficionados aseguraron que el futbolista respondió con comentarios ofensivos. No obstante, fuentes cercanas al jugador aseguran que en ningún momento hubo insultos y que simplemente intentó calmar la situación y pedir a sus compañeros que regresaran al vestuario.

Una temporada complicada para el extremo del Leganés

La tensión alrededor de Juan Cruz no es nueva. El futbolista, que estaba llamado a ser una de las figuras del Leganés, no ha logrado mantener el nivel mostrado en temporadas anteriores.

Durante el pasado verano existieron rumores sobre una posible salida del jugador tras el descenso del club, aunque finalmente renovó su contrato con una mejora salarial significativa. Desde entonces, su rendimiento ha estado lejos de lo esperado: solo ha registrado una asistencia en toda la temporada.

La situación contrasta con la de otros compañeros como Duk, quien ha tenido un impacto mayor en el último mes con cuatro goles y tres asistencias, a pesar de contar con menos minutos.

El Leganés se acerca a una situación crítica

Más allá de la polémica, lo realmente preocupante para el club es su delicada posición en la clasificación. El equipo solo ha sumado dos puntos de los últimos quince posibles, una dinámica que ha puesto en duda el proyecto deportivo.

Tras la salida de Paco López, el actual técnico Igor Oca había logrado mejorar la imagen del equipo en sus primeros encuentros. Sin embargo, los resultados recientes han vuelto a encender las alarmas en Butarque.

Club y aficionados coinciden en que la unidad será clave para evitar un descenso que sería muy duro para la entidad. Aún quedan jornadas por disputar, pero el margen de error se reduce cada semana y el Leganés necesita reaccionar cuanto antes para mantener su lugar en el fútbol profesional.