Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion tras los triunfos del Córdoba, Almería, Mirandés, Huesca y Andorra en la jornada 37

Hasta seis partidos se disputaron en esta jornada de domingo, número 37, en Segunda División, con triunfos para seis equipos que provocan muchos movimientos en la tabla. Todo ello, a falta de cinco citas para el final de temporada

El Córdoba mira a los puestos altos de LaLiga Hypermotion

El Córdoba sacó tres puntos importantes en el encuentro contra el Real Sporting en El Arcángel. El conjunto de Iván Ania logró una victoria que le permite soñar con los puestos de playoff de LaLiga Hypermotion, que los tiene a siete puntos a falta de cinco jornadas.

De esta manera, el Córdoba, pese a empezar por debajo en el marcador desde el minuto 19, por el gol de Otero, se supo reponer con los tantos de Kevin Medina y Jacobo González para remontar el choque. Por último, Albarrán puso la directa en el 88’ para hacer el 3-1 y Gelabert, por parte del Real Sporting recortó distancias en el último segundo para dejar el 3-2 final.

Sergio Arribas busca el ascenso directo a Primera División

Por otro lado, el Almería volvió a demostrar su candidatura al ascenso directo a Primera División. El conjunto de Rubi, que tuvo que remontar el gol inicial de Alemañ, se repuso con una actuación memorable de Sergio Arribas, que firmó un hat-trick en tan solo 24 minutos.

Tras ello, Miguel de la Fuente amplió la ventaja para hacer el 1-4 en Los Cármenes. Por último, con casi el tiempo ya cumplido en el estadio del Granada, Pablo Sáenz logró el segundo para el equipo de Pacheta, que visitará al Real Zaragoza en la próxima jornada de una Liga Hypermotion con muchos frentes abiertos tras los partidos de ayer.

El Mirandés, una victoria ante la Cultural Leonesa para soñar con la salvación

El Mirandés logró una victoria ‘in extremis’ gracias al gol en propia puerta de Tresaco en los últimos minutos del partido en Anduva. El cuadro local, que logró hasta siete remates a puertas, hizo bueno el gol de Carlos Fernández y respondió finalmente al tanto de Chacón en el minuto 53.

Por ello, el Mirandés, pese a la victoria ante la Cultural Leonesa, se mantiene a dos puntos del descenso, que lo marca un Cádiz que jugará en el día de mañana ante Las Palmas para cerrar esta jornada número 37 en LaLiga Hypermotion. Por su parte, los de Rubén de la Barrera continúan en la última plaza con 32 puntos.

El Huesca se lleva un triunfo de alta tensión contra el Real Zaragoza

El Alcoraz acogió un duelo de alta tensión entre el Huesca y el Real Zaragoza, que dejó imágenes como la del puñetazo de Esteban Andrada a Jorge Pulido. Óscar Sielva, en el minuto 6, falló un penalti para los locales, pero en el 65' volvió a tener una nueva oportunidad que no iba a desaprovechar, la que finalmente significó la victoria para los de José Luis Oltra.

Sin embargo, la imagen más llamativa del partido fue precisamente al acabar en el mismo, con una tangana que acabó con tarjetas roja para Esteban Andrada, Dani Tesende y Dani Jiménez. De esta manera, el Huesca se pone en la decimo novena posición de la tabla de LaLiga Hypermotion con 36 puntos y el Real Zaragoza en la vigésimo primera con 35, a tres de la salvación, que la marca el Cádiz en estos momentos.

El Andorra golea y crea preocupación en el Leganés

Por su parte, el Andorra goleó al Leganés en Butarque con un contudente 0-4. Los goleadores del equipo de Manso fueron Cardona, Alende, Cerdà y Le Normand. Sin embargo, los de Igor Oca, que remataron un total de ocho veces a portería, se encontraron con un gran Owono, que fue el mejor del partido en este choque de LaLiga Hypermotion.

En este sentido, el Leganés entra en preocupación ya que se sitúa decimosexto en la clasificación con 42 puntos, a tan solo seis del descenso, que lo marca el Huesca. Por el contrario, el Andorra se pone noveno en la tabla de LaLiga Hypermotion con 55, a seis de los puestos de playoff a Primera División.

Empate sin goles entre el Ceuta y Racing de Santander

Por último, Ceuta y Racing de Santander iban a poner punto y final a la jornada del domingo en LaLiga Hypermotion. En este sentido, el conjunto de José Alberto López llegó a adelantarse en el marcador gracias al gol de Guliashvili, pero el colegiado señaló fuera de juego, por lo que fue anulado. De la misma manera, el futbolista georgiano anotó en el 56', pero de nuevo fue invalidado, en este caso, por falta.

De esta manera, el partido entre Ceuta y Racing de Santander iba a finalizar con empate agridulce en el marcador. El conjunto visitante en el día de hoy se iba a poner líder de la clasificación con 71 puntos y el local duodécimo en la tabla con 50.