El VAR desata la polémica en el empate entre Burgos y Dépor

El audio de la revisión del penalti a Quagliata centra el debate tras el 1-1 en El Plantío, con críticas de Antonio Hidalgo y Ramis por la falta de criterio arbitral

Burgos CF y Deportivo de La Coruña empataron 1-1 en El Plantío en la jornada 37 de LaLiga Hypermotion, en un partido marcado por la intervención del VAR.

La decisión de señalar penalti tras la revisión de una acción de Quagliata generó una fuerte polémica, especialmente tras hacerse público el audio entre el árbitro y la sala VOR, que desató críticas por la interpretación del contacto.

El audio del VAR que cambia el partido

La jugada clave llegó en el minuto 39, cuando Quagliata despejó un balón aéreo dentro del área y, en la caída, su brazo impactó levemente con un rival. En directo, el colegiado dejó seguir la acción y señaló saque de esquina.

Sin embargo, desde la sala VAR se recomendó la revisión. El diálogo fue claro. “Te recomiendo una revisión para que valores un potencial penalti”, trasladaron al árbitro, añadiendo que el defensa impactaba “con su brazo en la cara del atacante”.

Tras revisar las imágenes en el monitor, la decisión cambió por completo. “Observo cómo golpea con el brazo de manera temeraria en el cuello del contrario, cometiendo penalti”, concluyó el asistente de vídeo. El árbitro principal aceptó la interpretación y señaló la pena máxima.

Una decisión que genera indignación en el Dépor

El penalti, transformado por el Burgos, supuso el empate definitivo en un partido en el que el Deportivo se había adelantado en el marcador. La acción provocó un fuerte malestar en el banquillo visitante.

El técnico Antonio Hidalgo evitó centrarse únicamente en la jugada, pero sí criticó la falta de coherencia en la aplicación del VAR. “No tenemos claro cuándo tiene que entrar el VAR y cuándo no. Hay acciones similares que no se revisan”, explicó en rueda de prensa, dejando entrever la frustración del equipo.

Además, el club decidió no realizar declaraciones oficiales a los micrófonos de LaLiga tras el encuentro, en señal de protesta por la decisión arbitral.

Ramis también señala otra acción no revisada

Desde el lado local, Luis Miguel Ramis también mostró su disconformidad, aunque por una jugada distinta que, en su opinión, también debía haber sido revisada.

El entrenador del Burgos reclamó un posible penalti sobre Atienza en una acción con Yeremay que no fue revisada por el VAR, lo que alimentó aún más el debate sobre la disparidad de criterios. “Es una acción revisable y no tiene explicación que no lo hayan hecho”, aseguró, insistiendo en que este tipo de decisiones terminan decidiendo partidos.

El VAR vuelve a quedar en el centro del debate

La polémica en El Plantío reabre el debate sobre el uso del videoarbitraje en el fútbol español, especialmente en acciones interpretativas como los contactos dentro del área. La jugada de Quagliata, considerada por muchos como un movimiento natural en un salto, fue reinterpretada como una acción temeraria tras la revisión, generando confusión sobre los criterios aplicados.

Este tipo de decisiones, lejos de reducir la polémica, continúan alimentando la incertidumbre entre jugadores, entrenadores y aficionados, que siguen sin tener claro cuándo y cómo interviene el VAR en situaciones similares.

Luismi defiende el balón (RC Deportivo)

Un empate condicionado por la intervención arbitral

Más allá de la controversia, el empate deja al Deportivo en la segunda posición con 65 puntos, manteniéndose en la pelea por el ascenso directo.

El Burgos, por su parte, sigue fuerte en casa y suma un punto que le permite continuar en la lucha por los puestos de ‘playoff’ en un tramo final de temporada muy ajustado, donde hasta cuatro equipos se separan por un punto.

Sin embargo, el foco del encuentro quedó lejos del juego y se centró en una decisión arbitral que, una vez más, pone en cuestión el impacto real del VAR en el fútbol actual.