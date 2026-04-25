Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion tras el triunfo del Real Valladolid y del Castellón en la jornada 37

La Segunda División ha sido testigo de tres partidos que han tenido de todo, con triunfos para los de Fran Escribá ante la Real Sociedad, el reparto de puntos en El Plantío y la victoria del Castellón en La Rosaleda

La clasificación en LaLiga Hypermotion va cambiando después de cada partido, como ha sido en el caso de los tres que han tenido lugar en el día de hoy. El Real Valladolid ha conseguido una importante victoria ante la Real Sociedad B, que permité a los de Fran Escribá situarse a ocho puntos del descenso. Por otro lado, Burgos y Deportivo de la Coruña han empado en un choque con goles en la primera parte.

Por último, la jornada de sábado en LaLiga Hypermotion se ha cerrado con el Málaga - Castellón que ha tenido lugar en La Rosaleda. Dos equipos que se sitúan en la parte alta de la clasificación y con protagonistas claros desde la primera parte, como ha sido el caso de Chupe y Calatrava, respectivamente. Finalmente, los visitantes se llevaron el triunfo tras el hat-trick de Calatrava.

Victoria 'in extremis' para seguir peleando por la salvación en Segunda División

El Real Valladolid se llevó los tres puntos en la visita de la Real Sociedad B al Estadio José Zorrilla. Los de Fran Escribá, que tan solo remataron una vez a puerta en todo el partido, lograron finalmente el triunfo con el gol de Lucas Sanseviero en el minuto 88. El uruguayo entró en el 71' y frmó el tanto de una victoria que pone al equipo pucelano en la decimoquinta posición de la tabla de LaLiga Hypermotion, con una lucha intensa en varias posiciones, con 43 puntos.

Por su parte, la Real Sociedad B no tuvo fortuna en los últimos metros, ya que llegaron a rematar hasta once veces, de las cuáles tres fueron entre los tres palos. El conjunto de Ansotegui, que realizó las cinco sustituciones disponibles, no pudo derribar la puerta de Aceves, uno de los más destacados en el Real Valladolid en el choque del José Zorrilla. Por ello, el equipo vasco termina la jornada 37 en la decimo séptima posición con 41 puntos.

Empate agridulce en El Plantío con protagonismo para Curro y Nsongo

Dos de los equipos que se sitúan en la parte alta de la clasificación se dieron cita en el día de hoy en El Plantío. El Deportivo de la Coruña, sobre todo, con el objetivo de poder lograr el ascenso a Primera División de manera directa. El Burgos, por su parte, para poder luchar el playoff que da una plaza más a LaLiga EA Sports. En este sentido, Curro, en el equipo local, y Nsongo, en los suplentes, fueron los goleadores del choque.

Por otro lado, Mario González, delantero del Burgos, fue expulsado con roja directa en el minuto 30, cuando se encontraba en el banquillo, por lo que se perderá el encuentro ante la Real Sociedad B de la próxima jornada de LaLiga Hypermotion. De esta manera, el equipo de Ramis acaba en la séptima posición con 61 puntos y los de Antonio Hidalgo en la segunda plaza con 65, a tres del Racing de Santander, que juega mañana domingo.

Calatrava marca las diferencoas en La Rosaleda

El encuentro en La Rosaleda comenzó con el protagonismo en la grada, por el gran ambiente que lucía el estadio malacitano, consciente de la importancia de este Málaga - Castellón. En este sentido, el colegiado del choque, Muñiz Muñoz, señaló un penalti a favor de los de Funes en el minuto 12, que terminó transformando Chupe, en la carrera por el pichichi, y haciendo el primero engañando a Matthys.

Sin embargo, el Castellón iba a seguir presionando y buscando, en este caso, el empate en el marcador, algo que terminó llegando en el minuto 27. Calatrava aprovechó un fallo del Málaga para definir a placer delante de Alfonso Herrero, dejando todo por decidir en la segunda parte. Sin embargo, los de Funes se vieron superados por el planteamiento del equipo de Pablo Hernández.

En este sentido, un sensacional Calatrava marcó las diferencias en La Rosaleda, logrando dos goles más y firmando un hat-trick, que dejó sin apenas opciones al Málaga de sacar algo positivo del choque ante el Castellón. Sin embargo, el feudo malacitano no dejó de animar a los suyos, incluso después de ocasiones como la de Jauregi en los últimos minutos. De esta manera terminó llegando el gol de Lobete, poniendo el 2-3 y destacando la locura en Martiricos. No obstante, los visitantes se terminaron llevando el triunfo.