Así está la lucha por el 'Pichichi' en LaLiga Hypermotion: Sergio Arribas se mantiene en lo más alto

El delantero del Almería, con 21 goles, lidera la clasificación por encima de Andrés Martín, del Racing de Santander, con 19 goles y de Chupe, del Málaga, con 16 goles

LaLiga Hypermotion entra en las últimas seis jornadas de la temporada. De esta manera, todo está por decidir en diferentes posiciones de la clasificación, como en la lucha por el ascenso a Primera División o la salvación en Segunda y evitar el descenso. Sin embargo, otra de las disputas se mantiene en el 'Pichichi'.

En este sentido, Sergio Arribas es el futbolista que lidera actualmente la clasificación, con 21 goles y siete asistencias. Le sigue Andrés Martín, que juega en un Racing de Santander que está en la primera posición de la tabla de LaLiga Hypermotion. En el podio también se encuentra Chupe, que ilusiona en el Málaga, en los puestos de playoff.

Chupe, un fijo en el Málaga de Funes

El Málaga cuenta con la figura de un joven Chupe, con interés desde la Serie A. El delantero de 21 años, en su primera temporada en el equipo malacitano, ha firmado 16 goles y tres asistencias en 33 partidos disputados esta campaña en LaLiga Hypermotion. Pese a llevar desde el pasado 21 de marzo sin ver puerta, la confianza que tiene Funes en el futbolista es total, tal y como se puede comprobar en el protagonismo que le otorga cada jornada.

Además, Chupe es una de las razones para que el Málaga se encuentre en puestos de playoff de ascenso a Primera División. A falta de seis jornadas, el futbolista español tiene el reto de seguir aumentando su cifra goleadora y acercarse a los 21 tantos que ha logrado Sergio Arribas en el Almería. En este sentido, el equipo de Funes le resta por jugar ante el Castellón, Eibar, Sporting, Ceuta, Racing y Zaragoza.

Andrés Martín, en plena racha goleadora en el Racing de Santander

Andrés Martín se encuentra en un gran momento de forma en el Racing de Santander. El delantero viene de ver puerta en los dos últimos encuentros, ante el Almería y Real Sociedad B, sumando un total de 19 goles y ocho asistencias en este parte de la temporada. Con ello, ya ha superado la cifra que logró en la anterior campaña, dónde dejó la marca de los 17 tantos.

Con contrato hasta 2028, no sería descabellado escuchar ofertas por Andrés Martín, aunque el escenario podría cambiar si finalmente el Racing de Santander asciende a Primera División. Por lo pronto, el conjunto de José Alberto López, que cuenta con un gran Iñigo Vicente, pone el foco en las últimas seis jornadas, dónde intentarán lograr el ascenso directo, contra el Ceuta, Huesca, Leganés, Valladolid, Málaga y Cádiz.

Sergio Arribas, ante una temporada anotadora para la historia en el Almería

Sergio Arribas está ante su temporada más goleadora en toda su carrera deportiva. El récord lo tenía en 18 tantos, con el Real Madrid Castilla en la campaña 2022/2023. No obstante, en 36 encuentros con el Almería en esta Liga Hypermotion, ha podido superarlo con los 21 que lleva actualmente, además de siete asistencias, lo que provoca que las puertas de Primera División le estén esperando.

Sergio Arribas viene de ser clave en la importante victoria en la última jornada ante el Málaga. Rubi le dejó todo el partido sobre el terreno de juego, apostando por un futbolista que ha dado el gran salto de su carrera en su tercera temporada en el Almería. Pese a los rumores sobre un posible regreso al Real Madrid, el jugador de 24 años sigue soñando con un ascenso que le puede hacer regresar a Primera División al equipo andaluz.

Todo por decidir en las últimas seis jornadas de LaLiga Hypermotion

Con todo ello, solo queda esperar al devenir de las próximas seis y últimas jornadas de LaLiga Hypermotion para conocer el desenlace y ganador del 'Pichichi'. Esta jornada número 37, el Almería visitará a un Granada que se encuentra en mitad de tabla, a diez puntos del descenso, que lo marca el Real Zaragoza. El Racing de Santander visitará a un Ceuta que se sitúa en la duodécima posición de la clasificación con 50 puntos.

Por último, el Málaga recibirá, en el día de mañana, al Castellón en La Rosaleda. Los de Funes tienen 60 puntos, a diferencia de los 61 del equipo de Pablo Hernández. Dos equipos en playoff de ascenso que se jugarán más de tres puntos en un partudo que comenzará a las 21:00 horas.