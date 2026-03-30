A Sergio Arribas le toca jugar más arriba: Primera División ya le espera con los brazos abiertos

La única manera de que la próxima temporada siga vistiendo la elástica de Almería podría ser que el club andaluz termine ascendiendo a la máxima categoría. Sus registros hacen inevitable que su salto sea necesario en su carrera

Habría que tirar de archivos para comprobar cuántos delanteros que han marcado 20 o más goles en Segunda División han permanecido en la Categoría de Plata al año siguiente. Y Sergio Arribas no va a ser la excepción.

El delantero del Almería amplió su ventaja este fin de semana al frente de la clasificación de goleadores de LaLiga Hypermotion tras firmar este domingo un doblete ante la Real Sociedad B que le permitió alcanzar las veinte dianas.

Tres más que su más inmediato perseguidor, el jugador del Racing de Santander Andrés Martín, que ocupa la segunda plaza con un total de diecisiete tantos, tras encadenar su segunda jornada consecutiva sin marcar.

Todo lo contrario que Arribas que con los dos tantos firmados este domingo ante el filial 'txuri urdin' contabilizó su sexto tanto en las últimas cinco jornadas del campeonato.

Por su parte, el delantero del Málaga Chupe seguirá ocupado la tercera posición con un total de dieciséis goles, cuatro menos que Sergio Arribas, pese a no marcar en la presente jornada.

Así va el 'Pichichi' de LaLiga Hypermotion tras la disputa de la 32ª jornada:

- Con 20 goles: Arribas (8p) (Almería).

- Con 17 goles: Andrés Martín (2p) (Racing Santander).

- Con 16 goles: Chupe (2p) (Málaga).

- Con 13 goles: Carlos Fernández (3p) (Mirandés); Gorka Carrera (Real Sociedad B).

- Con 12 goles: Dubasin (5p) (Sporting Gijón).

- Con 11 goles: Embarba (2p) (Almería); Marcos Fernández (Ceuta); Fuentes (Córdoba); Juan Otero (COL) (2p) (Sporting).

- Con 10 goles: Yeremay (2p) (Deportivo Coruña); Martón (2p) (Eibar); Villalibre (Racing Santander).

Arribas aclara su futuro y el Real Madrid no decide

Hace diez días, en una entrevista en el diario Marca, el delantero rojiblanco intentó aclarar su futuro ante posibles pretendientes. El Real Madrid no manda en sus planes: “Yo tengo entendido eso. Ellos tienen el 50% de mi próxima venta, pero tengo entendido que, al final, el que elige dónde salir, si me llega una oferta y la aceptan, es el Almería y el Madrid no tiene nada que ver, que yo sepa”.

El madrileño está muy agradecido al conjunto andaluz porque está siendo decisivo en su evolución como jugador y persona: “Son tres años aquí de madurar en el fútbol profesional que era lo que yo estaba buscando. Buscar minutos en Primera y también en Segunda, que es donde he seguido creciendo”.

Pese a ello, se antoja inevitable que dé el salto a la máxima categoría del fútbol español o europeo para aprovecharse del dulce momento que atraviesa. Y ante tal panorama, la única manera de que siga vistiendo la elástica almeriense la próxima temporada parece ser que el Almería acabe ascendiendo. Y de momento, ocupa la segunda plaza que otorga el salto directo a Primera.