Las dudas con Rubi como entrenador del Almería y el nombre de Francisco como sustituto

Después de caer con estrépito ante el Sporting de Gijón, los indálicos no tienen garantizada si quiera su plaza de play off a falta de una jornada. Ángel García desde Cazurreando apuntó al nombre de Francisco y en Diario de Almería afirman que el catalán seguirá al frente

El Almería de Rubi, que durante muchas jornadas ha pugnado con Racing de Santander y sobre todo con Deportivo de La Coruña por los puestos de ascenso directo en LaLiga Hypermotion, está en el peor momento en este tramo final de temporada. El Almería es el equipo de los seis primeros clasificados de Segunda que peor bagaje de puntos ha cosechado en las tres últimas jornadas con solo un punto sobre nueve.

Rubi y su Almería, a pesar de la gran temporada que estaban realizando hasta el momento, sumaron un empate en la 39 ante el Burgos y sendas derrotas ante Las Palmas y Sporting de Gijón. Con esos números, el Almería ha pasado de ser un candidato al ascenso directo a no tener siquiera su plaza de play off de ascenso a Primera asegurada.

Esta situación de 'última hora' del Almería ha provocado que el puesto de Rubi se haya puesto en duda según apuntó este pasado domingo Ángel García de Cazurreando. Horas después, Diario de Almería apuntó que a pesar de la tempestad, se confía en el técnico catalán.

Rubi y Borja Jiménez conversan en el túnel de vestuario del Molinón

El Almería, con Rubi hasta el final pese a las dudas

El Almería no tuvo este pasado domingo oportunidad de meterse en puestos de ascenso directo ya que el Deportivo de La Coruña se adelantó rápidamente en su partido ante el Real Valladolid en el José Zorrilla. Además el Almería se vio superado también por un Sporting de Gijón que en la despedida de Borja Jiménez del Molinón, brindó una gran tarde de fútbol con el 3-1 final.

A pesar del triunfo del Deportivo de La Coruña, el Almería podría haberse asegurado su plaza en el play off de ascenso que se disputará una vez que concluyan las 42 jornadas de la Liga regular en Segunda división. La última jornada de Liga parece que le es ciertamente 'favorable' al Almería ya que los de Rubi reciben en el UD Almería Stadium a un Real Valladolid que ya tiene la permanencia en el bolsillo y no tiene ningún tipo de opción de alcanzar otras cotas más allá de escalar de la posición 16 a la 14 en caso de triunfo.

El nombre de Francisco como alternativa de última hora a Rubi

El periodista anteriormente citado Ángel García de Cazurreando apuntó este pasado domingo que la dirección deportiva del Almería quiso destituir a Rubi tras la derrota de la jornada 40 ante Las Palmas. Además, señaló que Francisco, que ya dirigió al Almería en un total de 57 encuentros oficiales entre las temporada 2013/14 y el primer tramo de la 2014/15, podría "bajar" al club indálico para ponerse al frente de los andaluces en la última jornada de Liga y un posible play off de ascenso.

El pasado curso hubo un precedente similar en LaLiga Hypermotion cuando el Granada despidió a Fran Escribá (ahora en el Real Valladolid) a falta de tres jornadas y trajo a Pacheta con la intención de que terminase el curso y tratase de meterse en los puestos de play off. Pacheta venció en dos de ellos ante Deportivo y Castellón pero en la última jornada, con las posibilidades de entrar en el play off de ascenso si ganaba, perdió en El Sardinero ante el Racing de Santander.