Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion tras los triunfos de Deportivo de La Coruña y Cádiz y el tropiezo del Real Zaragoza

Este domingo se disputó la totalidad de la jornada 41 de LaLiga Hypermotion. Se enfrentaron Albacete y Real Sociedad B, Andorra y Ceuta, Cádiz y Leganés, Cultural Leonesa y Burgos, Eibar y Córdoba, Huesca y Castellón, Las Palmas y Real Zaragoza

Este domingo se disputó íntegramente la jornada 41 de LaLiga Hypermotion, la penúltima de la Liga regular. A las 16:15 horas se jugaron el Albacete - Real Sociedad B y el Andorra - Ceuta. A partir de las 18:30 se jugaron los 9 encuentros restantes en los que se midieron Cádiz y Leganés, Cultural Leonesa y Burgos, Eibar y Córdoba, Huesca y Castellón, Las Palmas y Real Zaragoza

Albacete 3-1 Real Sociedad B

El Albacete logró este domingo su cuarta victoria consecutiva, por 3-1 ante la Real Sociedad B, en un duelo en el que el equipo local tuvo más ocasiones de gol y el visitante la posesión, aunque sin excesiva profundidad.

Andorra 0-2 Ceuta

El Ceuta, con superioridad numérica desde el minuto 9 por una tarjeta roja directa a Petxa, sumó tres puntos este domingo (0-2) y estropeó el final de temporada del Andorra, que lucha por igualar su máxima puntuación en el fútbol profesional.

Cádiz 3-0 Leganés

Lucas Pérez adelantó al Cádiz antes de los 7 minutos tras aprovechar un rechace en un disparo lejano que tocó en un rival. En ese momento el Cádiz estaba salvado matemáticamente. El Cádiz, con un Leganés que apretó en el segundo tiempo, aprovechó una desaparecida defensa pepinera para que De la Rosa hiciese el 2-0 en el minuto 68 para locura de un Mirandilla que sabía que con ese triunfo se salvaba del descenso. Antoñito Cordero se sumó a la fiesta del Mirandilla con el tercero en el 80.

Cultural Leonesa 0-2 Burgos

El Burgos no desaprovechó la oportunidad a los cinco minutos cuando un error en defensa de los culturalistas acabó en penalti y gol para loa de Ramis. En el añadido, David González aprovechó un rechace del guardameta de la Cultu para poner el 0-2 al filo del descanso.

Eibar 2-0 Córdoba

El Eibar de Beñat San José se adelantó rápidamente en el 4 con el tanto de Martón tras un gran centro de Juan Bernat desde la izquierda que el hoy titular mandó al fondo de las mallas metiendo la puntera. Los armeros no querían problemas y firmaron el segundo gol en el 17, con Martón nuevamente como protagonista y tras el regalo de la defensa cordobesista sacando el balón.

Huesca 0-1 Castellón

El Castellón quiso aprovechar su mejor clasificación y dispuso de grandes ocasiones en los primeros minutos. Tanto que en el 22 vio como le anulaban un gol por manos. Los de Pablo Hernández necesitaban ganar para seguir en puestos de play off de ascenso. El Huesca protestó un posible penalti en el 52 pero el colegiado, tras una breve consulta al VAR, no señaló nada para enfado del Alcoraz. áamara rompió el empate pasada la hora de partido para devolver al Castellón a puestos de play off y regateando al guardameta oscense.

Las Palmas 1-1 Real Zaragoza

Jesé Rodríguez volvió a ser el más listo de la clase al recoger un rechace en la frontal del área pequeña para adelantar a Las Palmas en el minuto 40 en un partido que podía suponer el descenso matemático del Real Zaragoza. Los de David Navarro tiraron de orgullo y fue un futbolista de la casa como Marcos Cuenta con un gran chut desde la frontal para dejar helado a Gran Canaria en el 72.

Málaga 1-1 Racing de Santander

El Málaga abrió el marcador antes de cumplirse los primeros cinco minutos con un gran gol de Larrubia (el máximo goleador de los de Funes) que hacía soñar a los malacitanos con el ascenso directo. El Racing de Santander empató en una falta botada por Íñigo Vicente que en la frontal recogió Andrés Martín cuando estaba prácticamente solo.

Mirandés 3-1 Granada

El Mirandés trató de darle más intensidad al duelo ante un Granada que a diferencia de su rival no se jugaba nada. En el 26, Unax remató con todo dentro del área pequeña un córner desde la derecha de Javi Hernández en el que podía ser el último partido de esta temporada para los jabatos en Anduva.

El Granada empató al filo del descanso con el gol de José Arnaiz. Pero el Mirandés tenía otros planes y antes del pitido a vestuarios, Javi Hernández finalizó una jugada de equipo del equipo de Muneta para irse al descanso con el 2-1. Unax completó su gran tarde con un golazo en el 58 a la media vuelta y superando a su marca en el córner.

Sporting de Gijón 3-1 Almería

El Sporting, con poco en juego y en la despedida de Borja Jiménez del Molinón se adelantó a los 12 minutos gracias al tanto de un Otero que entró con todo para rematar el centro desde la izquierda. El Almería no reaccionaba y Otero lo aprovechó tras una gran acción de Guille Rosas que la defensa indálica no supo defender por banda derecha en el 22. El Almería pidió un posible gol fantasma pero este no se concedió en el arranque del segundo tiempo tras un paradón de Rubén Yáñez.

El Almería recortó distancias en el 55 gracias al tanto de Miguel de la Fuente. Corredera sentenció al Almería con el tercero en el 80 a la salida de un córner que remató desde muy lejos pero al que el guardameta indálico no llegó.

Real Valladolid 0-2 Deportivo de La Coruña

El Deportivo de La Coruña dio un paso importante de cara al ascenso directo con el gol de Nsongo en el 10 tras un gran remate de cabeza dentro del área y con las gradas de Pucela algo vacías ante una intensa lluvia. Nsongo quiso ser protagonista ya que en el 33 volvió a ver portería para hacer el 0-2 y poner al Deportivo de La Coruña más cerca del ascenso a Primera. Los de Pucela terminaron con 10 debido a la expulsión de Lucas Sansevero por una protesta airada en el 85.

Resultados en directo de LaLiga Hypermotion

Clasificación actualizada de LaLiga Hypermotion