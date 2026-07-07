El Mallorca confirma un nuevo fichaje para Luis García: pieza clave del Almería a coste cero

El equipo balear se mueve en el mercado de fichajes para planificar su temporada en la Segunda división y ya anuncian el primer refuerzo para Luis García, Arnau Puigmal, procedente del Almería

El RCD Mallorca ya tiene a Luis García como nuevo entrenador en la isla y ya se han puesto manos a la obra para planificar la próxima temporada, en la que van a sufrir un cambio muy importante en su plantilla, teniendo que adaptarla a la Segunda división. Por ello, y con el objetivo de regresar a La Liga lo antes posible, incorporan varios refuerzos al equipo.

Este martes han hecho oficial el fichaje de Arnau Puigmal, un extremo muy codiciado en la categoría después de finalizar su contrato con la UD Almería, que se ha quedado a las puertas del ascenso a la Primera división. Ahora el delantero vestirá la camiseta bermellona para enfrentarse a su ex equipo.

El Mallorca hace oficial el fichaje de Arnau Puigmal a coste cero

La llegada del jugador catalán supone una nueva apuesta por mejorar la delantera del equipo balear, que también ha sumado a Adrián Fuentes, procedente del Córdoba, otro rival directo el próximo curso. Para acompañarle a generar peligro a la portería contraria ahora llega Arnau Puigmal, extremo derecho que jugó con la Selección española Sub-19.

El jugador catalán llega a Son Moix después de disputar la pasada campaña en el Almería, siendo un jugador muy destacado en los méritos que han hecho los andaluces para buscar el ascenso, aunque murieran en la orilla tratando de conseguir este objetivo. Puigmal ha marcado tres goles y ha dado cinco asistencias en los 41 partidos que ha disputado en un equipo en el que todas las cifras se las ha llevado Sergio Arribas. Además, el delantero de 25 años también sabe lo que es competir en Primera división como parte de la plantilla del Elche CF, pasando anteriormente por las canteras del RCD Espanyol y del Manchester United.

Arnau Puigmal llega al Mallorca como agente libre tras ser una pieza clave del Almería

Los aficionados del Almería lamentan la marcha de Puigmal, quién ha sido un jugador muy destacado en el proyecto de Rubi, sobre todo a la hora de generar ocasiones de peligro, aunque destaca por su versatilidad, además de su compromiso. El jugador catalán llega al Mallorca como agente libre, por lo que la operación se ha resuelto a coste cero tras finalizar contrato. Ahora, firma un nuevo acuerdo con los 'diablos' por tres temporadas, hasta 2029.

Este nuevo fichaje se une al de Adrián Fuentes, aunque aún tienen que planificar a quién fichar como sustituto de Leo Román, que ha puesto rumbo al Deportivo de A Coruña, aunque ya tienen un nombre a la vista. También deben encontrar un remplazo a Maffeo, que ha puesto rumbo al Olympiacos, a la espera de decidir el futuro de Samu Costa.