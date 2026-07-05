Luis García llega al Mallorca y ya trabaja en el sustituto de Leo Román

El nuevo técnico del Mallorca llega a la isla para empezar a trabajar con el club, alabando el trabajo que está haciendo la dirección deportiva y poniendo la vista en encontrar un relevo para la portería tras la salida de Leo Román al Deportivo

El nuevo entrenador del RDC Mallorca, Luis García, acaba de aterrizar en la isla balear para ponerse manos a la obra con la planificación del club para la próxima temporada, en la que competirán en la Segunda división del fútbol español tras su descenso a final de este curso. Por ello, habrá que hacer una reestructuración importante de una plantilla que está sufriendo una desbandada.

Luis García ha llegado como un refuerzo de garantías después de la inesperada marcha de Martin Demichelis, quién ha puesto rumbo a la Bundesliga. Ahora, el ex técnico de Las Palmas ya aterriza en la isla de Mallorca para ponerse manos a la obra con la directiva y planificar su mercado de fichajes, haciendo ya una petición expresa y teniendo un nombre en el radar para suplir la baja de Leo Román, que ha fichado por el Deportivo de la Coruña hace tan sólo unos días.

Luis García aterriza en Mallorca y alaba el trabajo de la dirección deportiva

El técnico español ha llegado este domingo a Mallorca y ha sido recibido por la prensa en el aeropuerto para sus primeras declaraciones como nuevo entrenador del Mallorca. "Estoy con mucha ilusión y muchas ganas de volver a un sitio donde he sido muy feliz. Con mucho entusiasmo para trabajar mucho y hacer las cosas bien" asegura el ex de Las Palmas, que tiene como principal objetivo regresar a Primera división.

"Ojalá poder conseguir cosas bonitas" añade Luis García, consciente de que para ello hay mucho trabajo por hacer y el Mallorca ya está muy centrado en ello. "La dirección deportiva está trabajando mucho para hacer un buen proyecto" reconoce el técnico asturiano. "Hay que hacer un buen equipo y después, ya veremos" concluye en su llegada a la isla, y para ello ya piensan en su refuerzo más inmediato, un guardameta de garantías tras la marcha de Leo Román, y ya tienen un nombre como principal candidato.

El Mallorca se fija en el Alavés y estudia el fichaje de Owono para sustituir a Leo Román

El trabajo de la dirección deportiva ahora mismo está centrado en reconstruir el equipo, que evidentemente va a sufrir una transformación muy visible para competir en la Segunda división. A las salidas de Muriqi y Maffeo, se une la de Leo Román, que ya ha fichado por el Deportivo de la Coruña. Por ello, tras un análisis en Primera y Segunda división, se fijan en el Alavés para reforzar su portería.

Jesús Owono ha vuelto al Deportivo Alavés para la próxima campaña, después de un gran papel en la Liga Hypermotion como guardameta del FC Andorra, en el que ha jugado en calidad de cedido. Sin embargo, en el club babazorro no se plantean su titularidad, por lo que el Mallorca se ha puesto manos a la obra en su fichaje. De momento, no hay cifras económicas definidas, y el club bermellón también tiene en mente otros nombres como el de Jonmi Magunagoitia, portero titular del Eibar.