El golpe encima de la mesa del Deportivo de la Coruña en el mercado de fichajes con Leo Román y Morata

El Deportivo de la Coruña acelera su regreso a Primera División con dos nombres propios sobre la mesa, como son el de Leo Román, cada vez más cerca tras la rebaja de su cláusula, y Álvaro Morata, cuya situación en el Milan abre la puerta a un golpe inesperado en el mercado para el proyecto de Antonio Hidalgo

El Deportivo de la Coruña trabaja en un intenso mercado de fichajes para preparar su vuelta a Primera División. El conjunto de Antonio Hidalgo apunta a tener un verano de salidas y entradas, sobre las que la entidad está poniendo el foco en nombres propios. Uno de ellos es Leo Román, que tiene contrato con un Mallorca que ha descendido Segunda División. El otro es Álvaro Morata, en una situación parecida en su regreso al Milan.

Leo Román se dispara en el mercado con interés de clubes de España e Italia

Por un lado, Leo Román renovó con el Mallorca el pasado verano, apostando su confianza en el portero de 25 años. De esta manera, el meta ha disputado 33 encuentros de 38 jornadas que ha disputado el conjunto bermellón en LaLiga EA Sports, que ha terminado con el descenso a Segunda División. Sin embargo, su temporada provocó la llamada de Luis de la Fuente como 'jugadores de apoyo' durante la concentración del Mundial 2026.

En este sentido, Leo Román debutó el pasado 4 de junio con España, en el partido ante Irak. El meta del Mallorca entró en el minuto 73 sustituyendo a Joan García. Esto ha hecho que diferentes clubes hayan llamado a su puerta, como ha sido la Roma, que busca el fichaje del portero. Sin embargo, ha habido otros equipos que tienen un fuerte interés en firmar su incorporación, como el Deportivo de la Coruña, como ha informado el medio Última Hora.

El fichaje de Leo Román por el Deportivo de la Coruña está cada vez más cerca

Además, el interés puede ir creciendo en los próximos días sabiendo que la cláusula de Leo Román es de nueve millones de euros, ya que ha sido rebajada tras el descenso del Mallorca a Segunda División, como ha informado el meido anteriormente citado. Además, la misma fuente apunta incluso que el acuerdo es total entre las partes, solo faltaría que el club bermellón diese luz verde al movimiento que acabaría con el portero en Riazor.

Por ello, la etapa de Leo Román en el Mallorca podría tener punto y final este verano, tras dos etapas en las que ha ido de menor a mayor en cuanto a minutos y protagonismo se refiere. Sin embargo, al portero le ha podido convencer la idea de seguir en Primera División y en un proyecto como el del Deportivo de la Coruña con Antonio Hidalgo. De esta manera, sería una importante baja para el conjunto bermellón en LaLiga Hypermotion.

Álvaro Morata, el golpe inesperado que busca el Deportivo de la Coruña

Además del interés del Deportivo de la Coruña, la Roma se fijó en Leo Román. Sin embargo, desde la entidad gallega también ponen el foco en Álvaro Morata. El Chiriguinto informó que el club busca hacerse con los servicios, en calidad de cedido, del jugador del Milán, con el que tiene contrato hasta 2029. Además, el Getafe podría estar también tras la figura del delantero español, que viene de defender la camiseta del Como.

Álvaro Morata fue muy claro hablando el pasado mes de junio, con Mario Suárez, sobre esta idea de fichar por el equipo de Bordalás: "Me gustaría mucho jugar en el Getafe pero, pensándolo bien, creo que no estoy preparado mentalmente para jugar en el Getafe por tener que afrontar los comentarios de la gente. Esto lo trabajo de mil maneras diferentes, pero me he dado cuenta de que no puedo cambiar mi manera de ser".

Por otro lado, cabe recordar que el Milan han fichado a Gonçalo Ramos recientemente, suponiendo un refuerzo más para la delantera del nuevo proyecto de Amorim en San Siro. De esta manera, la presencia de Álvaro Morata en el club italiano podría ser una incñognita de cara a la próxima temporada tras la llegada del portugués. En cualquier caso, el Deportivo de la Coruña se podría lanzar con una oferta por el jugador español.