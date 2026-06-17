Nueva fuga en el Mallorca: un equipo de Champions aprieta por el fichaje de Leo Román

El portero titular del Mallorca y debutante con la Selección Española ha llamado la atención a nivel internacional y tiene a la Roma como principal candidato para su fichaje, dispuesta a pagar su cláusula de rescisión

El Mallorca está comprobando cómo se cumplen sus peores presagios. Su descenso a la Segunda División española iba a suponer una desbandada de jugadores y así está siendo, con un club internacional que ya pregunta por otra de sus grandes piezas. Tras los acuerdos por Muriqi, Maffeo y lo más inesperado, la marcha de Martín Demichelis, ahora es Leo Román el que puede salir del equipo balear.

El portero del club bermellón ha sido el titular indiscutible durante esta temporada, y aunque al final haya encajado 57 goles, a causa de un equipo que no ha tenido el nivel suficiente para la Primera División, ha evitado que fueran muchos más y que su descenso se confirmara varias jornadas antes. Sin embargo, ahora el internacional de la Selección Española puede poner rumbo a Italia.

La AS Roma quiere fichar a Leo Román tras el descenso del Mallorca

Leo Román ha destacado tanto esta temporada con el Mallorca que Luis de la Fuente le metió en la convocatoria de España para los partidos de preparación para el Mundial 2026, aunque ya sin hueco para viajar a Estados Unidos, México y Canadá para este prestigioso torneo. Por ello, su baja, aunque previsible, va a suponer otra baja importante para el Mallorca. Sin embargo, Leo Román puede dar el salto en Europa.

Es la AS Roma la que se ha interesado por su fichaje, dejando claro que está dispuesta a pagar la cláusula de rescisión del jugador balear, que tiene contrato hasta 2030. Es decir, podrían poner hasta 12 millones sobre la mesa para fichar al portero español, que se incorporaría a un equipo de Champions, dando un salto bastante notable en su carrera.

Leo Román coge fuerza en el mercado internacional tras su debut con España

El portero del Mallorca tiene una oportunidad única, pasar de jugar en la Segunda División del fútbol español a ser protagonista en Champions con la Roma, un equipo histórico que también pelea por la Serie A. Por ello, por muy difícil que sea para el equipo balear, si el club italiano paga su cláusula de rescisión tendrán que despedirse de otra de sus piezas claves.

Aunque esto no es ninguna sorpresa. Si Román ya llamó la atención por sus actuaciones en Liga, incrementó aún más su valor cuando debutó con la Selección Española justo a las puertas del Mundial 2026, aunque no esté en la convocatoria para esta cita.

Nueva baja para el Mallorca mientras le encuentran sustituto a Demichelis

El interés de la Roma en su portero titular supone un nuevo problema para el Mallorca, que tendrán que buscar un refuerzo para la portería que les de garantías para competir en La Liga Hypermotion, que tampoco es nada fácil. Sin embargo, el conjunto bermellón está ahora mismo totalmente enfocado en encontrar a un nuevo entrenador para sustituir a Martín Demichelis, la marcha más inesperada en este mercado ya que renovó su contrato hace tan sólo unas semanas.

Por ello, toda la planificación ahora mismo se centra en fichar al líder del banquillo y después volverán a buscar jugadores en el mercado. De momento, el nombre que más fuerza ha cogido es el de Luis Carrión, aunque también ha sonado García Piminienta.