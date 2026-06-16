Luis Carrión, el elegido para sustuir a Demichelis en el banquillo del Mallorca

A falta de que se haga oficial la salida de Demichelis, el técnico catalán coge fuerza para relevar al argentino del banquillo de Son Moix y asumir el reto de devolver al equipo a Primera División el año que viene

El Mallorca ya se pone manos a la obra en busca de un nuevo entrenador, a falta de que se haga oficial la salida de Demichelis, que renovó a finales del mes de mayo hasta 2028. El argentino apunta a un banquillo de la Bundesliga. Mientras tanto, desde Son Moix rastrean el mercado de fichajes de los técnicos para elegir al candidato perfecto que asuma el reto en Segunda División, con Luis Carrión como opción real.

Alfonso Díaz lo deja claro: "Si un club quiere llevarse al entrenador tendrá que pagar la cláusula"

En este sentido, Alfonso Díaz, CEO del Mallorca, habló la pasada noche, en Jugam a Fora de Joc de Fibwi TV, sobre las sensaciones actuales con el banquillo de Son Moix y la situación con Demichelis: "Los rumores están ahí, es evidente que algo hay. Si un club quiere llevarse al entrenador tendrá que pagar su cláusula. Ahora mismo es el entrenador del Mallorca y veremos qué ocurre".

Pese a la incertidumbre por saber quién llevará las riendas del Mallorca la próxima temporada, Alfonso Díaz afirmó que tienen clara la idea de cara a la campaña en Segunda División: "El trabajo de la dirección deportiva no para esté quien esté. Hay mucho camino por hacer y está claro cuál es. Es una maquinaria que no para". De esta manera, desde Son Moix ponen el foco en un elegido por encima de diferentes opciones sobre la mesa.

Luis Carrión toma ventaja para ocupar el banquillo tras la fuga de Demichelis al Leipzig

El Mallorca está actuando por la vía rápida tras conocer que Demichelis se marcha al Leipzig. A falta de que el club alemán pague la cláusula del argentino y el conjunto bermellón haga oficial su salida, ya suenan nombres para el banquillo de Son Moix, como son los de García Pimienta, Alessio Lisci, Guillermo Almada, Pablo Hernández o Albert Riera, entre otros. Una larga lista de entrenadores que, en su mayoría, se encuentran sin equipo.

No obstante, hay un entrenador que podría ser finalmente el elegido para sustituir a Demichelis: Luis Carrión. El técnico catalán está muy cerca de aterrizar en Son Moix, tal y como ha informado Radio Marca. El entrenador de 47 años viene de no tener su mejor experiencia en el Real Oviedo, que ha terminado descendiendo a Segunda División. En el club carbayón no llegó a conseguir ninguna victoria en su corta etapa en el Carlos Tartiere.

Luis Carrión, del récord más duro en Primera al radar del Mallorca

La dura derrota contra el Sevilla del 14 de diciembre le terminó costando el puesto de Luis Carrión en el Real Oviedo, firmando el récord negativo de un entrenador con más partidos sin lograr la victoria en Primera División. No obstante, el técnico catalán cuenta con amplia experiencia en LaLiga Hypermotion, como con el equipo carbayón, Las Palmas o el Cartagena, además de haber tenido otras etapas en el Numancia o Córdoba.

Por ello, el Mallorca no debería de tardar en cerrar el fichaje del nuevo entrenador, a la espera de que se resuelva de manera definitiva la situación de Demichelis. El argentino no ha terminado cumpliendo con las expectativas, descendiendo al equipo a Segunda División. Sin embargo, desde Son Moix le depositaron la confianza renovándole hasta 2028, pero el exfutbolista habría podido aceptar una oferta inesperada del Leipzig.

Además, Luis Carrión afrontaría un mercado de fichajes nada sencillo, ya que hay jugadores que apuntan a salir de manera inminente, como es el caso de Muriqi, al Fenerbaçe, la situación de Maffeo, que apunta al Olympiacos. Hay otros futbolistas de la plantilla que acaban contrato, como son Antonio Raíllo, Omar Mascarell, Takuma Asano, Javi Llabrés e Iván 'Pichu' Cuéllar.