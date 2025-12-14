El Real Oviedo destituye a Luis Carrión

El Real Oviedo, a través de un comunicado escueto, anuncia el adiós de Luis Carrión que, tras la goleada sufrida por el Sevilla en el Sánchez Pizjuán, deja de ser el técnico del cuadro asturiano

La durísima derrota del Real Oviedo ante el Sevilla por 4-0 en el Sánchez Pizjuán ha acabado con la etapa de Luis Carrión en el conjunto asturiano. El técnico azulón ha sido cesado de su cargo tras ser el sustituto de Paunovic, primer entrenador destituido en lo que va de temporada en el cuadro oviedista.

El Real Oviedo oficializa el despido de Luis Carrión

A través de un escueto comunicado en las redes sociales, el Real Oviedo ha anunciado la destitución de Luis Carrión después de que el Sevilla le endosase un 4-0 en el Pizjuán. El equipo del entrenador español se mostró sin alma y sin capacidad para hacer frente al cuadro sevillista, lo que ha colmado la paciencia de la directiva del cuadro asturiano que cesa al catalán. "El Real Oviedo ha tomado la decisión de resolver el contrato de Luis Carrión como entrenador del primer equipo. El técnico azul deja desde este momento de ser entrenador del conjunto de la capital del Principado. De igual manera, el cuerpo técnico que lo acompaña también finaliza su vinculación con la entidad carbayona. El Real Oviedo quiere agradecer a Luis Carrión y a su cuerpo técnico su entrega, profesionalidad y trabajo durante su etapa en el Club, deseándoles toda la suerte del mundo en su futuro profesional", redacta el comunicado del Real Oviedo.

Desde que llegó al equipo oviedista, Luis Carrión no ha logrado ninguna victoria con el combinado azulón, cayendo a puestos de descenso y siendo eliminado de la Copa del Rey en la primera ronda.

Luis Carrión sobre su último partido en el Oviedo

Luis Carrión, tras el su último partido como entrenador del Oviedo ,afirmó que ha sido "un desastre en todo" y pidió perdón a la afición oviedista por la mala imagen dada. "Es una derrota muy dura. Hemos sido un desastre en todo", reconoció el entrenador barcelonés, quien aún no ha logrado ninguna victoria desde su llegada al banquillo azul (4 partidos perdidos y 4 empatados) desde que sustituyó a mediados de octubre al serbio Veljko Paunovic, destituido por los malos resultados. Tras el encuentro, el preparador del cuadro carballón indicó que ante el Sevilla no han sido "un equipo competitivo", ya que fueron incapaces de "ganar duelos" y tuvieron "muchos desajustes". "Nadie sale queriendo no ganar, pero en cuanto pasa algo negativo parece que es decisivo hasta el final. Se ha dado todo mal, ha sido nuestro peor partido" de la temporada, afirmó Carrión, para quien, visto lo visto en el estadio de Nervión, sólo queda "pedir disculpas a la afición". "No nos sentimos identificados con lo que hemos hecho", admitió el técnico del Real Oviedo, que añadió tras esta goleada: "la directiva estará dolida, yo también; esto tiene que ser un antes y un después" en la marcha del equipo.