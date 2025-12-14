Almeyda lamenta la baja de Akor Adams, revela nuevas molestias en el Sevilla y lanza una petición: "Hay que dar tranquilidad al equipo"

El técnico nervionense, muy satisfecho por el triunfo y "la fortaleza mental del equipo", está convencido de que, con tranquilidad, "van a ganar muchos puntos", a la par que alabó al punta nigeriano y explicó que cambió a Sow por molestias

Matías Almeyda no escondió su alegría por la respuesta del equipo ante el Oviedo en una situación compleja y destacó la fortaleza mental para dejar atrás los varapalos sufridos para imponerse con comodidad en un encuentro vital.

"Estábamos en búsqueda de esto y pudimos cerrar este año en casa con un gran triunfo, con una afición que realmente apoya al equipo, aceptando diferentes circunstancias. Había que ganar y ganamos", apuntó el técnico sevillista, que resaltó los puntos positivos de la goleada contra los carbayones.

Almeyda destaca la fortaleza mental de Sevilla tras perder el derbi

"Veo muchas cosas buenas en este triunfo. Jugamos con muchos jóvenes de la cantera, la predisposición de los grandes, la entrega, no encerrarnos en un sistema, hacer cuatro goles y que no nos hagan.... Después de perder el derbi, de muchas derrotas, de que en el partido pasado nos empatan en el último minuto... Hay mucha fortaleza mental. Sabemos que esto va a ser así", apuntó el preparador nervionense, que insistió en la trascendencia de haber ganado: "Cada partido es una final. Eso es lo que transmitimos. Ellos lo dan todo, cuando las cosas salen bien es porque se lo merecen".

Además, apuntó la importancia de ser flexibles, tanto en el sistema de juego como en todas las facetas, y realizó una petición al club ya la afición. "Todos tenemos que estar predispuestos para el cambio y con la mente abierta para aceptar las cosas. Tenemos que darle tranquilidad al grupo, porque con tranquilidad, este grupo va a lograr puntos. Es lo que tenemos que hacer, con diálogo. Hoy había muchos chicos dela cantera también, siempre hablo de que me gustan, pero no me gusta quemarlos. Es verdad que hay muchos que se están dejando el alma y eso se agradece", comentó el 'Pelado', que se está apoyando en la savia nueva de la Carretera de Utrera ante tantas ausencias.

Almeyda lamenta el adiós de Akor y explica por qué cambió a Sow

"Siempre creo en la cantera y en todos los clubes en los que estuve intento hacerlo. Hay un sentido de pertenencia que no se compra ni se ve y cuando les das confianza... Son buenos receptores de lo que les estás diciendo, vamos a convertirlos en buenos futbolistas", apuntó el preparador argentino, que se refirió a la gran estrella del partido, un Akor Adams que ahora se marcha a la Copa de África.

"Confiamos mucho en Akor, él es importante y hoy ha hecho un excelente partido. Es una pena que se vaya, junto a Ejuke, a la Copa de África", lamentó Almeyda, que reveló que Sow abandonó el terreno de juego con molestias: “Sintió unas molestias y preferimos cambiarlo ante los dos partidos que tenemos esta semana. No es nada serio”.