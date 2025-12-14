Luis Carrión, entrenador del Oviedo, dolido y autocrítico tras la goleada del Sevilla: “Hoy no fuimos competitivos y ha sido un partido vergonzoso, solo podemos pedir disculpas”

La goleada sufrida por el Real Oviedo en el Ramón Sánchez-Pizjuán dejó una profunda herida en el entorno azul. Tras el 4-0 ante el Sevilla, Luis Carrión compareció visiblemente afectado, asumió responsabilidades y reconoció sin rodeos que la imagen ofrecida por su equipo estuvo muy lejos de lo exigible, mientras el equipo se sumerge en el descenso

El Real Oviedo vivió una de sus tardes más difíciles de la temporada en Nervión. El equipo nunca logró competir de ‘tú a tú’ con el Sevilla y la derrota por 4-0 reflejó con crudeza una actuación que el propio entrenador no dudó en calificar como la peor desde su llegada al banquillo. Luis Carrión, aún sin conocer la victoria tras ocho partidos al frente del conjunto carbayón, fue extremadamente autocrítico en sala de prensa.

“Es una derrota muy dura. Hemos sido un desastre en todo”, afirmó el técnico barcelonés nada más comenzar su comparecencia. Carrión reconoció que el equipo no estuvo a la altura desde el inicio y que los errores se acumularon sin capacidad de reacción. “Ha sido nuestro peor partido de la temporada”, añadió, subrayando que ante el Sevilla no fueron “un equipo competitivo”.

El entrenador incidió en uno de los grandes males del encuentro: la incapacidad para imponerse en los duelos. “Hemos sido incapaces de ganar duelos y hemos tenido muchos desajustes”, explicó, dejando claro que el problema fue colectivo y no puntual. En ese sentido, descartó cualquier falta de actitud previa: “Nadie sale queriendo no ganar, pero en cuanto pasa algo negativo parece que es decisivo hasta el final”.

Una imagen que no representa al Real Oviedo

Carrión reconoció que el vestuario salió tocado del Ramón Sánchez-Pizjuán y admitió que el club no puede sentirse identificado con lo mostrado. “No nos sentimos identificados con lo que hemos hecho”, señaló, antes de ampliar el foco más allá del cuerpo técnico. “La directiva estará dolida, yo también; esto tiene que ser un antes y un después”, remarcó, apelando a una reacción inmediata.

El técnico quiso diferenciar este partido de otros recientes, pese a la mala racha de resultados. “Llevamos tiempo sin meter gol, sí, pero lo de hoy es muy diferente a lo de otros días. Fue un partido muy malo desde el principio”, explicó. Recordó incluso el encuentro anterior ante el Mallorca como ejemplo de que el equipo había mostrado una cara muy distinta. “Veníamos de un partido bueno contra un rival como el Mallorca y desde el principio se vio que hoy no estábamos”, reconoció.

Disculpas públicas y respaldo al trabajo del equipo

El mensaje más contundente fue dirigido a la afición oviedista, muy enfadada tras el encuentro. Carrión no esquivó ese escenario. “Es un día para pedir bastantes disculpas. Hoy no fuimos competitivos y ha sido un partido vergonzoso, solo podemos pedir disculpas”, afirmó con claridad.

Pese a la dureza del resultado, el entrenador insistió en que no todo está perdido y se aferró a los partidos en los que el equipo sí ha competido. “Creo que todos vimos que merecimos ganar al Mallorca. Entiendo que si no consigues resultados todo se critica, pero la semana pasada demostramos que no estamos tan lejos de ganar”, defendió.

Preguntado por su capacidad para revertir la situación, Carrión se mostró convencido. “Hablar de hoy es complicado porque ha sido muy malo, pero no hemos hecho muchos partidos como este. Me veo capaz de sacarlo adelante”, aseguró, reafirmando su compromiso con el proyecto.

Mirada al Carlos Tartiere antes de acabar el año

Con el Carlos Tartiere como próximo escenario antes de finalizar el año, el técnico asumió el enfado del entorno y volvió a pedir disculpas. “El ambiente en el Tartiere está siendo muy bueno, pero es normal que la gente esté muy enfadada”, dijo. Y cerró con un mensaje que resume el momento del equipo: “Ganar un partido no cae del cielo, hay que trabajar y mejorar mucho. Salimos avergonzados y pido perdón”.

El Real Oviedo afronta ahora una semana clave, con la obligación de reaccionar para evitar que la goleada en Sevilla marque un punto de no retorno en una temporada que se ha complicado más de lo esperado.