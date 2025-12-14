Celta - Athletic en directo: resultado del partido de hoy de LaLiga EA Sports

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el partido correspondiente a la jornada 16 entre Celta y Athletic desde Balaídos...

Bienvenidos a la retransmisión en directo del partidazo que nos espera en Balaídos entre el Celta de Vigo y el Athletic Club, que comenzará a las 16:15 horas...

Giráldez ha incluido en la lista de convocados al extremo Bryan Zaragoza y al delantero Borja Iglesias, pese a que ambos acabaron con molestias el partido del pasado jueves contra el Bolonia, correspondiente a la sexta jornada de la Europa League. Con Carlos Domínguez, Joseph Aidoo y Pablo Durán lesionados, Giráldez ha citado a 24 futbolistas para el último partido del año en Balaídos.

Los regresos de Aitor Paredes, Urzo Izeta y el canterano Iker Monreal son las tres novedades en la lista de 23 jugadores convocados por Ernesto Valverde. Continúan de baja un partido más los lesionados Aymeric Laporte, Robert Navarro, Maroan Sannadi, Beñat Prados y Unai Egiluz, y el sancionado Yeray Álvarez.

La lista de convocados de Giráldez no incluía el nombre de Franco Cervi, quien acaba contrato en 2026 y apenas cuenta para el técnico, que ha vuelto a mandarle un claro mensaje con esta convocatoria.

Varias novedades en el once de Giráldez, con las entradas de Iago Aspas y Ferrán Jutglá en ataque, que completa el sueco Swedberg, pero sorprende sobre todo con el doble pivote, donde Ilaix Moriba se queda en el banquillo y entra Sotelo, que llevaba mucho tiempo sin jugar, junto a Román.

Pocas novedades en el equipo titular de Valverde, que mantiene a jugadores como Yuri en el lateral izquierdo o el doble pivote formado por Jauregizar y Galarreta. Nico Williams sigue en el once y su hermano, ya recuperado, esperará en el banquillo para volver a tener minutos un mes y medio después de su lesión.

El Celta de Vigo buscará este domingo su primera victoria liguera en Balaídos ante el Athletic Club, para reengancharse a la pelea por una plaza europea, en la que se mantiene el conjunto de Ernesto Valverde, que viaja a Vigo en su mejor momento del curso. Los números como local han puesto al límite al equipo de Claudio Giráldez. Solo el colista Levante ha sumado menos puntos en su estadio que el Celta. De 24 posibles, los celestes únicamente han sumado cinco, fruto de otros tantos empates.

Al equipo gallego se le sigue resistiendo ese primer triunfo liguero en Balaídos. En caso de no conseguirlo ante el Athletic, el Celta de Giráldez establecerá un nuevo récord negativo en la historia del club vigués, ya que nunca en sus cien años de historia tardó nueve jornadas en saborear una victoria como local en LaLiga.

Por su parte, el Athletic llega a un campo 'amigo' por el trato que recibe y los buenos resultados cosechados en él, siete victorias y un empate en las doce últimas visitas, eufórico por su último encuentro ante el Paris Saint-Germain, el vigente campeón de Europa, al que le plantó cara en cita de Liga de Campeones.