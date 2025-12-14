Aviso de renovación de Mingueza: "Mi idea es quedarme en el Celta"

El defensor del Celta de Vigo deja la pelota de su renovación en el tejado de la directiva del cuadro celeste. El club, ante la situación económica del equipo, cuadra cuentas para poder ofrecerle el ansiado contrato a un Mingueza que, cada día que pasa, se vuelve más celtista

La renovación de Mingueza sigue estando en el aire, aunque el jugador del Celta de Vigo aprieta a la directiva en busca de un nuevo contrato para mantenerse en la plantilla de Claudio Giráldez y así lo ha hecho saber al terminar el duelo frente al Athletic Club. La situación económica del Celta no es muy favorable para la renovación de Mingueza, pero la actitud del futbolista sí. El defensa ha dejado la pelota en el tejado de la directiva al asegurar que su "idea" es quedarse en el Celta.

Mingueza, que acaba contrato con el Celta el próximo 30 de junio de 2026, mostró, tras la victoria ante el Athletic Club en Balaídos, su deseo de continuar vistiendo la camiseta del equipo gallego. "Yo estoy muy contento aquí y todo el mundo sabe que me encantaría seguir aquí. Vamos a disfrutar lo que queda de año y luego ya se verá lo que pasa. Pero mi idea es quedarme aquí", aseguró el exfutbolista del Barcelona que completó un gran partido ante el cuadro rojiblanco. Con este mensaje tras el encuentro, Mingueza deja la pelota en el tejado del Celta que tendrá que cuadrar las cuentas para ofrecerle un contrato de renovación al futbolista catalán.

La situación económica del Celta choca, de manera directa, con la renovación del futbolista. "Los salarios que cobran los jugadores están por encima de lo que podemos generar con los ingresos ordinarios", señalaba en la Junta de Accionistas Marco Garcés que pretende llevar a cabo una reducción salarial, tal y como contamos en ESTADIO Deportivo. Económicamente, el Celta de Vigo no podrá competir con los clubes interesados en el fichaje del futbolista celeste, algo que tampoco es la prioridad de Mingueza que busca estabilidad, por lo que se aferran a un proyecto deportivo ambicioso para ganarse la confianza de Mingueza.

Mingueza habla de la victoria del Celta ante el Athletic

En relación al partido, Mingueza destacó la reacción que ofreció su equipo después de la mala imagen que habían ofrecido el jueves ante el Bolonia en la Liga Europa. "Veníamos de un partido muy duro contra el Bolonia, muy parecido a este con mucho duelo uno contra uno. Contra el Bolonia no estuvimos precisos y hoy hemos estado mejor. Ha sido importante empezar bien la segunda parte, la recompensa a todo el desgaste del primer tiempo", sentenció.