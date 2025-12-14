El peor presagio de Ernesto Valverde con Yuri se cumple en el Athletic Club: lesión y baja

Yuri Berchiche, lateral del Athletic Club, se retira lesionado del duelo ante el Celta de Vigo después de que Valverde, en la previa, anunciase que esta temporada están cuidando más al defensor debido a que, por su veteranía, las lesiones tardan más en superarse

Si algo le podía salir mal al Athletic Club con Yuri Berchiche, tal y como se está desarrollando la temporada en Lezama, iba a salir mal. El lateral zurdo del combinado vasco estaba siendo uno de los hombres más usados por Ernesto Valverde que, teniendo en cuenta los 35 años del defensor, buscaba alternancia con una Adama Boiro que cada vez se va adaptando más a lo que le exige el 'Txingurri'. En la previa del duelo ante el Celta de Vigo, el técnico rojiblanco declaró que debe cuidar a Yuri para evitar una posible lesión ya que con la edad que tiene el futbolista, la recuperación es mucho más costosa y lenta. Dicho esto, Yuri aparecía en el once inicial y, al comienzo de la segunda parte, un fuerte pinchazo en lo que apunta a ser los isquiotibiales, el lateral se ha visto obligado a abandonar el terreno de juego, confirmando así el peor presagio de Ernesto Valverde.

Ernesto Valverde tiene "cuidado" con un Yuri que se retira lesionado

El lateral ya había sido tema de conversación en la previa del choque. Yuri Berchiche es uno de los jugadores de la plantilla rojiblanca que más minutos acumula, pasando de los 1.500. Su presencia en el terreno de juego es vital para un Ernesto Valverde que poco a poco va dando tiempo de juego a Adama, aunque su prioridad sigue siendo el lateral de Zarautz, que fue protagonista en la previa del choque. "Este año estamos teniendo un poco más de cuidado con él porque las recuperaciones, teniendo más años, siempre se alargan. Las situaciones de jugar partido a partido entre semanas siempre son un poco más complicadas. Pero es un jugador que es una garantía", destacaba Valverde en rueda de prensa.

Tras estas palabras, Yuri Berchiche se ha retirado lesionado del encuentro ante el Celta, echándose las manos a los isquiotibiales. A falta de pruebas, todavía, todo indica a que la lesión muscular del lateral lo mantendrá lejos de los terrenos de juego hasta el año que viene, dando así por concluido el 2025 para el defensor vasco.

La baja de Yuri, un quebradero de cabeza para la defensa del Athletic

La noticia, aunque aún no está confirmada a falta de las pruebas médicas que le realicen al defensa en Lezama, ha sentado como un jarro de agua fría a Ernesto Valverde que perderá a uno de los jugadores más usados y polivalentes que alberga la plantilla vasca. La plaga de bajas en la defensa y la ausencia de un cuarto central obligaron al técnico rojiblanco a probar suerte con Yuri como central ante el PSG. Mientras tanto, Laporte sigue lesionado y Vivian apercibido con tarjetas amarillas, por lo que si la baja de Yuri se alarga en el tiempo, supone un verdadero quebradero de cabeza para Ernesto Valverde formar la línea defensiva.