Alineaciones Celta - Athletic: Alineación posible de Giráldez y Valverde en el partido de hoy de LaLiga EA Sports

Claudio Giráldez y Ernesto Valverde deberán hacer algunas rotaciones tras el desgaste de jugar en Europa entre semana, aunque serán las justas ya que ambos necesitar dar continuidad a sus últimas victorias en LaLiga

Celta y Athletic protagonizan este domingo uno de los partidos más destacados de la jornada 16 del campeonato liguero y que enfrentará a dos de los equipos que la pasada temporada mejor fútbol practicaron, aunque en la presente les está costando sudor y sangre alcanzar de nuevo ese nivel aunque poco a poco parece que van volviendo a esa senda. De hecho, en la última jornada liguera ambos lograron sendas victorias de prestigio, los de Valverde en casa ante el Atlético de Madrid y los de Giráldez a domicilio en el Santiago Bernabéu.

Ambos llegan al duelo de Balaídos tras haber competido en Europa a mitad de semana. El Bolonia acabó remontando al Celta en la Europa League y el Athletic consiguió un meritorio empate frente al PSG de Luis Enrique, por lo que ambos técnicos harán rotaciones para poner al mejor equipo posible sobre el terreno de juego.

Rotaciones en el Celta de Vigo

Así, Giráldez volverá a jugar con Radu en portería y una defensa de tres centrales que casi con total seguridad serán Marcos Alonso, Starfelt y Javi Rodríguez tras confirmarse la lesión de Carlos Domínguez, que se perderá lo que resta de 2025 después de que las pruebas médicas que le realizaron los servicios médicos del Celta revelaran que sufre "una rotura fibrilar en el aductor del muslo de su pierna izquierda". Tampoco podrá contar el técnico con los lesionados Aidoo y Pablo Durán.

Como carrileros actuarían Javi Rueda por el flanco derecho y Óscar Mingueza por el izquierdo. En el doble pivote, Claudio Giráldez debería apostar por los dos hombres más en fomra como son Ilaix Moriba y Miguel Román. En cuanto al tridente de ataque Aspas y Jutglà parecen tener asegurada su presencia, siendo la mayor duda del técnico celeste el tercer hombre que ayude desde el perfil izquierdo, donde Hugo Álvarez, ya recuperado, y Swedberg, se juegan dicha plaza.

Laterales frescos en el Athletic

En cuanto al Athletic, Ernesto Valverde mantiene las bajas por lessión de Egiluz, Prados, Laporte, Robert Navarro y Sannadi, además del sancionado Yeray. Como es lógico hará alguna variación en el once pero en su intento de asalto a las posiciones europeas serán muy pocas.

Así, Unai Simón seguirá en la portería. Las novedades podrían llegar en los laterales, donde Gorosabal y Lekue darían descanso a Areso y Boiro, también a Yuri que jugó como central ante el PSG, regresando al centro de la defensa Paredes junto a Vivian.En el doble pivote Jauregizar tiene un sitio asegurado, pudiendo continuar Ruiz de Galarreta o bien entrar el canterano Rego. Por la derecha y a la espera de que Iñaki Williams se ponga a punto, Berenguer repetirá con Nico en la izquierda, Sancet como enganche siendo la punta de lanza para Guruzeta.

Posible onces del Celta - Athletic

Celta: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Javi Rueda, Miguel Román, Moriba, Mingueza; Aspas, Hugo Álvarez y Jutglà.Athletic: Unai Simón; Gorosabel, Paredes, Vivian, Lekue; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Berenguer, Sancet, Nico Williams; Guruzeta.