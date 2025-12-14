Un Pedri de récord: "Es increíble, top, excepcional"

El centrocampista canario alcanza los 150 partidos de Liga con el Barcelona antes que Leo Messi y se consolida como una pieza absolutamente insustituible

Hay récords que se alcanzan por talento y otros que se explican por una mezcla de calidad, inteligencia y una influencia constante en el juego. Pedri González pertenece a esa segunda categoría. El centrocampista canario ha alcanzado los 150 partidos de Liga con el FC Barcelona a una edad en la que muy pocos lo habían logrado… y lo ha hecho antes incluso que Leo Messi.

Un récord que explica su peso en el equipo

El encuentro ante Osasuna, correspondiente a la jornada 16 de LaLiga, no fue uno más para Pedri. El canario celebró su partido número 150 en el campeonato liguero con la camiseta azulgrana con solo 23 años y 18 días, convirtiéndose en el futbolista más joven del club en alcanzar esa cifra. Un dato que resume mejor que nada su importancia desde que llegó al Barça en la temporada 2020-21.

Para poner la magnitud del logro en contexto, Leo Messi alcanzó esos mismos 150 partidos de Liga con 23 años y 121 días. El argentino lo hizo el 23 de octubre de 2010 ante el Zaragoza, celebrándolo además con un doblete.

Presente continuo desde su llegada

Desde que aterrizó procedente de Las Palmas, Pedri ha sido una constante en el once siempre que su físico se lo ha permitido. En estas seis temporadas ha repartido sus 150 partidos ligueros de forma regular, siendo una pieza clave en prácticamente todas las campañas. La cifra resulta aún más impactante teniendo en cuenta que las lesiones le privaron de continuidad en varios tramos clave de sus primeras temporadas.

En total, el centrocampista suma ya 220 partidos oficiales como azulgrana, una cifra que habla de su madurez y de su adaptación a la exigencia del club. Su versatilidad también explica su presencia constante: ha actuado como mediocentro, mediapunta, interior e incluso como extremo, siempre manteniendo el mismo denominador común: claridad y criterio a partes iguales.

Flick, rendido al canario

Hansi Flick no es ajeno a esta realidad. Tras el duelo ante Osasuna volvió a destacar públicamente su importancia: “Pedri es increíble, top, excepcional”, señaló el técnico alemán, que lo considera una extensión del entrenador dentro del campo. Antes que él, Koeman y Xavi ya habían construido su Barça alrededor del canario.

Eric García resumió el sentir del vestuario con una frase reveladora: “Cuando se complican las cosas, dale el balón a Pedri y él lo soluciona todo”.

Las lesiones han sido el único freno en una carrera que apunta a marcar época. El Barça actual se entiende, se ordena y se explica a través de Pedri.