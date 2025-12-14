La acción de Lamine Yamal con la que estalló Osasuna: "Eso no, así no"

Las cámaras captaron cómo varios jugadores rojillos recriminaron al joven del Barça una caída en el área en un partido con luces y sombras para él

Lamine Yamal estuvo activo en el partido de ayer ante Osasuna, aunque es cierto que no tuvo incidencia directa en el marcador. Mientras Raphinha se llevó los focos y Pedri y Ferrán volvieron a marcar el ritmo del equipo, Lamine vivió un partido espeso, con momentos de destellos y frustración y una acción concreta que generó tensión sobre el césped y fuera de él.

Una acción dentro del área que crispó los ánimos

El momento más comentado del encuentro llegó tras una caída de Lamine dentro del área rojilla. El extremo azulgrana reclamó penalti, pero el árbitro no señaló nada y dejó continuar el juego. Inmediatamente después, varios jugadores de Osasuna se dirigieron al futbolista del Barça para recriminarle lo sucedido, en una escena que fue captada con claridad por las cámaras de Movistar.

Herrando fue el más contundente, acercándose a Lamine para reprocharle la acción con evidente enfado. Sus palabras, aunque parcialmente censuradas por el sonido ambiente, dejaron poco margen a la interpretación: "Lamine, eso no. Así no host... eso no. Eso no cabr...".

Bretones, implicado directamente en la jugada, también se dirigió al joven atacante mientras le ayudaba a levantarse, repitiendo el mismo mensaje: "Eso no Lamine. Así no".

La escena reflejó la tensión de un partido muy competido y una caída que los rojillos interpretaron como un intento de engañar al árbitro.

Un partido con luces y sombras para Lamine

Más allá del incidente, el encuentro fue complicado para Lamine. Participó, lo intentó y pidió el balón, dejando destellos innegables de su calidad, aunque no pudo aportar directamente al resultado. No hubo gol, tampoco asistencia, y con el paso de los minutos empezó a evidenciar cierta desesperación, fruto de la exigencia y de las expectativas que rodean a cada una de sus actuaciones.

El protagonismo ofensivo recayó en otros nombres. Raphinha fue decisivo, mientras Pedri y Ferrán volvieron a firmar un partido sólido, dejando a Lamine en un segundo plano poco habitual para él esta temporada.

Silencio ante la polémica

Lo más llamativo fue la reacción del propio jugador. Lejos de entrar al trapo o responder a las recriminaciones, Lamine optó por el silencio. Se levantó, se alejó de la acción y no buscó más polémica, siendo también consciente que él mismo se había dejado caer.

En definitiva, una jugada llamativa que dejó el encuentro en una noche en la que el FC Barcelona consiguió tres puntos importantes en la lucha por el título liguero.