Así queda la clasificación de LaLiga EA Sports tras los triunfos de Barcelona y Atlético de Madrid

Este sábado se disputaron un total de cuatro encuentros en LaLiga EA Sports. Los aspirantes al título, es decir, Atlético de Madrid y Barcelona vencieron a Valencia y Osasuna respectivamente. También se midieron Mallorca y Elche, Getafe y Espanyol

Atlético de Madrid 2-1 Valencia

Antoine Griezmann, genio y figura y leyenda del Atlético de Madrid, frotó la lámpara mágica. A poco más de un cuarto de hora para el final del partido ante el Valencia, hizo estallar el Metropolitano con un deslumbrante control dentro del área tras un esplendoroso centro de Pubill. Con la zurda mató el balón primero y lo metió en la jaula después. Magnífico. Un golazo y una victoria rojiblanca para seguir la estela del líder, Barcelona.

Mallorca 3-1 Elche

Un tanto y una asistencia en los últimos minutos de Omar Mascarell dieron un triunfo balsámico al Mallorca (3-1) frente a un Elche que sufrió para crear peligro y sobrevivió durante mucho tiempo por el tanto en propia meta de Pablo Maffeo.

Barcelona 2-0 Osasuna

Los de Hansi Flick, tras un primer tiempo en el que Osasuna aguantó el marcador, se adelantaron en el 69 tras un gol de Raphinha. Sentenció el brasileño en el 84 después de que el VAR anulase el 1-1 a los de Lisci por falta sobre Joan García. En el primer tiempo, el VAR anuló un tanto de Ferran por fuera de juego en el arranque de la jugada. El Barcelona deja a siete puntos al Real Madrid en el liderato de Primera.

Getafe 0-1 Espanyol

El Espanyol ganó 0-1 al Getafe en el Coliseum con un tanto del defensa uruguayo Leandro Cabrera en la segunda parte. El jugador charrúa rompió el 0-0 con un cabezazo en el minuto 53 con el que su equipo firmó su cuarta victoria consecutiva para mantenerse en la quinta plaza a cuatro puntos del Atlético de Madrid con un partido menos.

