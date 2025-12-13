Barcelona 2-0 Osasuna: Raphinha hace mas líder a los culés

En el primer tiempo, el VAR anuló un gol de Ferran por fuera de juego en el origen de la jugada de Raphinha. El brasileño hizo los dos tantos en el segundo tiempo. Osasuna también vio como el VAR le anulaba un gol por falta sobre Joan García

Barcelona y Osasuna se medían este sábado desde las 18:30 en el tercer encuentro de la jornada sabatina. El Barcelona,con seis encuentros ganados de manera consecutiva en Liga, 40 puntos y siendo el equipo más goleador de Primera, se medía a un Osasuna que el fin de semana pasado terminó con una racha de seis partidos sin ganar. La víctima fue el Levante y de paso, se alejó de los puestos de descenso el cuadro de Alessio Lisci. El choque entre Barcelona y Osasuna empezó con dos planes de partidos muy claros.

En primer lugar el Barcelona, como es lógico, salió a dominar, con jugadas por banda y por dentro, y con un Ferran que sigue siendo un delantero letal cuando tiene media ocasión. En segundo lugar, Osasuna buscando la espalda de la defensa culé en cuanto los de Alessio Lisci cogían el balón para salir a toda velocidad rumbo a la portería de Joan García.

Ferran y Budimir le ponen pimienta a la primera parte

El primer tiempo estuvo marcado por la jugada que se produjo en el minuto 23. Ferran marcaba a placer en el área, de cabeza y tras un gran centro picado de Rashford. En la primera repetición no se apreciaba fuera de juego alguno ya que Budimir habilitaba la acción. Pero en el comienzo de la jugada, que se produjo en un saque de esquina.

Raphinha se la dio en corto a Lamine Yamal y el español se la devolvió al brasileño, sin percatarse que este aún no había salido del fuera de juego en la línea de fondo. Tras una larga revisión, el VAR determinó que era fuera de juego. Mientras tanto, Osasuna trataba de generar peligro y lo lograba en las botas de un Budimir, que en solitario en posiciones de ataque, aprovechaba la más mínima para poner a prueba a Joan García.

Del toque a la verticalidad del Barcelona

El Barcelona dejó las florituras desde el preciso instante en el que el colegiado señaló el pitido inicial del segundo tiempo. Los de Hansi Flick, sin cambios tras el descanso, salieron con todo hacia la portería de Sergio Herrera. Se volvieron más verticales y directos para generar una ocasión tras otra. Osasuna aguantó y ante ese empuje culé, perdió casi cualquier posibilidad de acercamiento a los dominios de Joan García.

El paso al frente de Osasuna lo castiga Raphinha a la contra

El Barcelona no conseguía abrir el marcador ante Osasuna y levantó un poco el pie, quizás provocado por el descanso. Eso lo aprovechó Osasuna para dar un paso al frente y ese fue su peor error. En una contra culé, Pedri condujo, se la dio a Raphinha en carrera y el brasileño, con un gran disparo desde la frontal, hizo el 1-0 en el 69.

Del 1-1 al 2-0 de Raphinha

Osasuna quedó casi inoperante con el gol del Barcelona pero los rojillos nunca desisten en sacar algo positivo. Así fue en una falta lejana que Joan García no acertó a despejar pero con tan mala suerte para los rojillos que hubo falta sobre el guardameta. El gol no subió al marcador y en la siguiente jugada, Raphinha hizo el 2-0 en el 84 y de paso, sentenció a los de Lisci.