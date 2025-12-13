El temporal pone en jaque el derbi valenciano: el Levante - Villarreal, pendiente de suspensión

El partido entre el Levante y el Villarreal, previsto para este domingo en el Ciutat de València, corre serio peligro debido a las fuertes lluvias que azotarán la provincia de Valencia. La alerta naranja activada por la AEMET y el riesgo de inundaciones han llevado a las autoridades municipales a solicitar formalmente el aplazamiento del encuentro a LaLiga

El Levante-Villarreal, programado para este domingo en el Ciutat de València, se ha convertido en una seria incógnita a pocas horas de su disputa. El temporal que afectará a buena parte de la Comunitat Valenciana ha obligado a las instituciones a activar protocolos de prevención ante el riesgo de lluvias torrenciales, inundaciones y graves problemas de movilidad. En este contexto, la celebración de eventos multitudinarios, como el derbi autonómico, está siendo evaluada minuto a minuto.

Protección Civil ha enviado alertas a los teléfonos móviles de la ciudadanía advirtiendo del riesgo de lluvias torrenciales e inundaciones, mientras que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha recomendado extremar las precauciones y evitar desplazamientos a partir de las 12.00 horas de este domingo.

Ante este escenario, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, se ha dirigido por carta al presidente de LaLiga, Javier Tebas, solicitando la suspensión del partido. En su escrito, la regidora es clara: “Siguiendo las indicaciones de los técnicos, te solicito que suspendas el partido del Levante UD - Villarreal CF previsto para mañana en la ciudad de Valencia para garantizar la seguridad de los aficionados y en protección de cualquier riesgo para personas y bienes”.

Recomendaciones oficiales y máxima alerta

Desde la AEMET se insiste en evitar desplazamientos innecesarios, no cruzar zonas inundables, respetar los cortes de tráfico y abstenerse de realizar actividades en cauces o proximidades. También se ha pedido a la población que evite llamadas innecesarias para no colapsar los servicios de emergencia.

Por el momento, no existe una comunicación oficial sobre la suspensión del encuentro. Tanto el Levante como el Villarreal permanecen a la espera de la decisión definitiva de LaLiga, mientras el Ayuntamiento de Valencia continúa valorando la situación. El CECOPAL (Centro de Coordinación Operativa Municipal) se encuentra reunido analizando la evolución del temporal y sus posibles consecuencias.

Precedentes y suspensión generalizada del fútbol

La alerta meteorológica ya ha tenido un impacto directo en el fútbol regional. La Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) ha anunciado la suspensión de todos los partidos oficiales programados para este domingo 14 de diciembre en la provincia de Valencia en categorías inferiores, debido a la alerta naranja decretada por la AEMET.

La medida también se extiende a encuentros en Alicante y Castellón cuando los desplazamientos impliquen atravesar territorio valenciano, así como a los partidos de la Copa Federació Alsacargo previstos en las instalaciones de El Planter.

A la espera de la decisión de LaLiga

En este contexto de riesgo meteorológico y con la actividad deportiva prácticamente paralizada en la Comunitat Valenciana, el derbi entre Levante y Villarreal queda en el aire. Las próximas horas serán decisivas para conocer si LaLiga atiende la petición del Ayuntamiento y opta por el aplazamiento del encuentro, priorizando la seguridad de aficionados, jugadores y personal implicado, o si el partido se mantiene en el calendario a la espera de una mejora en las condiciones meteorológicas.