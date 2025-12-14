Xabi Alonso forma la convocatoria del Real Madrid para Vitoria entre bajas, regresos y cantera

El Real Madrid viajará a Vitoria con una convocatoria de 21 futbolistas profundamente condicionada por las bajas. Hasta nueve jugadores del primer equipo se quedan fuera del duelo ante el Deportivo Alavés, lo que ha obligado a Xabi Alonso a apoyarse de nuevo en el Castilla para completar una lista en la que conviven pesos pesados, regresos importantes y jóvenes talentos.

Las ausencias afectan especialmente a la línea defensiva. Carvajal, Trent, Militao, Alaba, Mendy y Camavinga no han podido entrar por lesión, mientras que Fran García, Carreras y Endrick cumplen sanción tras ser expulsados en el último encuentro ante el Celta. Un escenario que deja al técnico tolosarra con muy pocas alternativas en la zaga y que condiciona seriamente el planteamiento del partido.

Regresos importantes y jugadores entre algodones

Dentro de un contexto adverso, la convocatoria también trae noticias positivas. Kylian Mbappé vuelve a la lista tras superar las molestias físicas que le impidieron participar ante el Manchester City y estará disponible para el choque en Mendizorroza. Junto a él, Huijsen también regresa y apunta a tener un papel relevante en una defensa mermada por las circunstancias.

Además, tanto Antonio Rüdiger como Fede Valverde, que arrastraban molestias, han entrado finalmente en la convocatoria. Su presencia es clave para dotar de jerarquía y competitividad a un equipo que necesita respuestas inmediatas en un partido de alta exigencia, no solo por el rival, sino por el momento que atraviesa el conjunto blanco.

La cantera vuelve a escena

Ante la falta de efectivos, Xabi Alonso ha vuelto a mirar hacia Valdebebas. El Castilla aporta varios nombres a una lista en la que destacan Joan Martínez, Valdepeñas, Cestero y Thiago Pitarch, además de Sergio Mestre como tercer portero. Especial atención para Valdepeñas, que podría incluso tener protagonismo desde el inicio dada la escasez de defensores disponibles.

Álvaro Arbeloa, entrenador del filial, valoró la presencia de sus jugadores en la convocatoria del primer equipo tras el último partido del Castilla y no dudó en destacar su preparación: “Ojalá puedan tener algunos minutos y ayudar. Están sobradamente preparados, son muy trabajadores, con mucho talento y se lo han ganado”, afirmó el técnico, subrayando la confianza en el trabajo de cantera.

Una convocatoria marcada por la necesidad

El partido ante el Alavés llega en un momento delicado para el Real Madrid, con la obligación de sumar para no perder la estela del líder, el FC Barcelona, situado a siete puntos. Xabi Alonso ha tenido que recomponer piezas, apostar por soluciones internas y confiar en jóvenes que ya vienen llamando a la puerta.

La visita a Mendizorroza no solo pondrá a prueba al equipo sobre el césped, sino también la capacidad del técnico para gestionar una plantilla al límite, donde cada decisión puede resultar determinante en el desarrollo del encuentro.

Lista de convocados del Real Madrid

Porteros: Courtois, Lunin, Sergio Mestre.

Defensas: Asencio, Rüdiger, Huijsen, Joan Martínez, Valdepeñas.

Centrocampistas: Bellingham, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Ceballos, Cestero, Thiago Pitarch.

Delanteros: Vinicius, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo, Brahim, Mastantuono.