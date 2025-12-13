Coudet omite el complicado estado del Real Madrid: “Me gusta jugar contra los mejores y no me fijo en la dinámica del rival”

Eduardo Coudet compareció en la sala de prensa de Ibaia antes del duelo ante el Real Madrid en Mendizorroza. El técnico del Deportivo Alavés restó importancia a las bajas del rival y defendió la identidad de su equipo, convencido de que solo rozando la perfección podrán aspirar a los tres puntos ante un equipo que lucha por el título

El partido ante el Real Madrid se presenta como una de las citas más esperadas de la temporada para la afición del Deportivo Alavés. Con Mendizorroza como escenario y un Real Madrid en horas bajas, Eduardo Coudet afronta el reto con serenidad y ambición. El entrenador argentino dejó claro desde el inicio de su comparecencia que no piensa condicionar su planteamiento a las circunstancias del rival, ni a su situación actual ni a las ausencias que pueda arrastrar.

“El Madrid es el Madrid”, vino a resumir el técnico, consciente de que el nivel competitivo del rival se mantiene independientemente de los nombres propios disponibles y las rachas. En ese sentido, Coudet apeló a la fortaleza colectiva y a la continuidad de una idea que el equipo viene desarrollando desde hace semanas.

Respeto al rival y cero excusas

Cuestionado por las posibles bajas del conjunto blanco, Coudet fue contundente. “No importa las bajas que tenga, porque todos los jugadores que están en el Madrid son muy buenos”, afirmó, restando cualquier valor estratégico a ese aspecto. Tampoco quiso detenerse en la dinámica del rival, evitando cualquier lectura relacionada con el contexto externo del Real Madrid. “Me gusta jugar contra los mejores y no me fijo en la dinámica del rival”, insistió.

El técnico babazorro también fue preguntado por la situación de Xabi Alonso en el banquillo madridista y el ruido mediático que rodea al equipo. Coudet se mostró comprensivo y respaldó al entrenador rival. “No creo que le afecte. Tiene un gran recorrido. En cuanto al ruido que hay no tengo redes sociales y no estoy empapado con lo que se está diciendo. Si es el entrenador del Madrid es porque hizo méritos para serlo y él tiene más claro que nadie que estas situaciones pasan. Es un entrenador de carácter y de convicciones”, señaló.

Fidelidad a la idea y protagonismo

Más allá del rival, el mensaje principal del entrenador del Alavés giró en torno a la identidad de su equipo. Coudet dejó claro que no habrá renuncias ni cambios drásticos en la forma de competir. “No tenemos que renunciar a lo que venimos haciendo. Ser protagonistas, un equipo dinámico, jugar bien al fútbol... No vamos a cambiar lo que intentamos mostrar en cada partido”, explicó.

El argentino se mostró satisfecho con la evolución del grupo y con el trabajo realizado en las últimas semanas. “Venimos haciendo muchas cosas buenas y vamos a tratar de repetirlas”, añadió, convencido de que mantener el camino es la mejor manera de seguir creciendo, incluso ante un rival de máxima exigencia.

En cuanto a las posibles variantes tácticas, Coudet abrió la puerta a la flexibilidad, aunque sin perder de vista la idea principal. “Muchas veces los jugadores marcan el sistema. Muchas cosas van en base al rival, pero lo importante es la comprensión de la idea. Eso nos va a llevar a seguir creciendo”, apuntó.

Mendizorroza como fortaleza

El técnico también quiso poner en valor el papel de la afición y el peso de Mendizorroza en este tipo de encuentros. “La afición nos ha acompañado siempre y nos sentimos mucho más cómodos jugando en casa. Es muy importante tener una buena cantidad de puntos como local porque es donde nos tenemos que hacer fuertes”, destacó.

Con una semana exigente por delante y varios compromisos en pocos días, Coudet no quiso mirar más allá del futuro inmediato. “Apuntamos al objetivo más próximo que es el Real Madrid. No nos podemos desenfocar de lo inmediato”, concluyó, centrado en un partido que exige máxima concentración, personalidad y un nivel cercano a la perfección para aspirar a la victoria.