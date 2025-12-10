Sivera avisa del partido que le espera ante el Madrid: "Vendrán heridos"

El portero del Alavés advierte del estado anímico del Madrid y recalca que la permanencia 'se construye' en Mendizorroza

Antonio Sivera, uno de los capitanes más influyentes del Deportivo Alavés, conoce bien el tipo de partido que les espera este domingo ante el Real Madrid. El guardameta, en un momento bastante sólido de forma y con la confianza total de Eduardo Coudet, ha levantado la voz para pedir máxima concentración y asumir que el rival llegará “herido”, pero más peligroso que nunca.

El portero albiazul no escondió la realidad: el Madrid no vive su mejor momento, pero precisamente por eso la amenaza es mayor. “Vendrán heridos con ganas de cambiar la situación”, alertó Sivera, convencido de que los blancos buscarán “dar un golpe sobre la mesa y cambiar la dinámica”. Para él, la duda que rodea al conjunto de Xabi Alonso es “un arma de doble filo porque pueden llegar con muchas dudas o para dar un golpe sobre la mesa”.

Más allá del estado del Madrid, Sivera recalcó la importancia de gestionar bien los momentos de sufrimiento. “Trabajaremos para aguantar ciertas embestidas de sus jugadores ofensivos. Si estamos concentrados, estaremos más cerca de sumar”, enfatizó. Para el meta, todo pasa por una base que se antoja muy sencilla sobre el papel, aunque cuando el balón ruede la cosa será distinta: “Estar acertados en las dos áreas”.

Coudet, clave: “Le da igual Madrid que Getafe”

El alicantino también quiso subrayar el papel del entrenador en la preparación del choque. A su juicio, Eduardo Coudet ha logrado que el equipo encare cualquier partido con la misma ambición, independientemente del escudo que tenga enfrente. “Al ‘Chacho’ le da igual jugar contra el Madrid que ante el Getafe. Siempre prepara los partidos con la misma idea: vamos a ganar”, explicó.

Sivera remarcó, además, que ese enfoque contagia al vestuario. “Si a eso le sumamos nuestro trabajo del día a día, todavía confía más en ello y más nos transmite”, añadió. Para él, la clave estará en “mantener la concentración durante los 90 minutos” y evitar errores que un equipo como el madridista convierte en castigo inmediato.

La salvación empieza en Mendizorroza

El triunfo ante la Real Sociedad ha devuelto aire y confianza a un Alavés que necesitaba reencontrarse con su esencia competitiva. “Marca el camino de lo que somos y queremos”, asumió Sivera, orgulloso del compromiso defensivo de sus compañeros. Valoró la presión de los puntas, los repliegues de las bandas y la generosidad colectiva: “Nos chutan muy poco y eso habla maravillas del esfuerzo del equipo”.

El capitán lo tiene claro: “Mucha parte de la salvación pasa por casa”. Por eso el partido ante el Madrid no solo es un examen, sino una oportunidad para reforzar la identidad de un vestuario que se siente preparado para competir “contra cualquiera”, incluso cuando enfrente aparece un gigante.