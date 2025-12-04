Tenaglia, lanzado tras su renovación: "Quiero jugar Europa con el Alavés"

El defensa argentino amplía su contrato, se emociona al explicar por qué Vitoria ya es su hogar y sueña con "jugar Europa con el Alavés"

Nahuel Tenaglia no pudo ocultar su felicidad en la sala de prensa de Mendizorroza. El defensa argentino, que ha ampliado su contrato con el Alavés hasta 2029, transmitió una sensación genuina de pertenencia, como si su renovación fuese mucho más que un simple acuerdo deportivo. Para él, quedarse en Vitoria es continuar una historia que llegó sin grandes expectativas y que terminó convirtiéndose en un compromiso sentimental con el club, la ciudad y una afición que lo ha adoptado como uno de los suyos.

Desde que aterrizó en el Alavés, Tenaglia ha sentido que todo encajaba. El clima familiar del vestuario, la cercanía del club y el cariño de la grada le han permitido asentarse a pesar de estar lejos de su país. Él mismo lo admitió con emoción: su renovación es la confirmación de que ha encontrado su lugar. “Soñaba con esto desde que llegué. Vine desde muy lejos, pero encontré una familia y una ciudad increíble. Estoy muy agradecido”, expresó el lateral, visiblemente conmovido.

Un acuerdo rápido y natural: “Aquí soy feliz”

Su contrato anterior expiraba en 2026, pero la negociación para ampliarlo apenas necesitó tiempo. Tenaglia explicó que ambas partes querían lo mismo: continuidad, estabilidad y un compromiso a largo plazo. “Cuando estás en un sitio donde eres feliz, todo fluye. Se hizo muy rápido”, reconoció. También fue clave el ambiente interno del equipo, un vestuario que el argentino considera su segunda familia y que, en sus palabras, hace que cada entrenamiento sea un momento de disfrute.

Esa armonía también se refleja en su rendimiento. Tenaglia vive uno de sus mejores momentos desde que llegó a España, consolidado en el once y con un crecimiento que no pasa inadvertido para nadie. Su compromiso y su adaptación al estilo del Alavés han sido vitales para convertirlo en un futbolista indispensable.

Un sueño compartido: Europa en el horizonte

El argentino no dudó en verbalizar un anhelo que la afición del Alavés comparte desde hace años: ver al equipo en una competición europea. Tenaglia, ambicioso pero sensato, habló de “soñar con los pies en la tierra”, aunque dejó claro que ese objetivo es más que una ilusión. “Ojalá algún día podamos llevar al Alavés a Europa. Pasito a pasito, pero hay plantilla y hay ilusión”, aseguró.

En apenas tres temporadas se ha ganado un lugar en el corazón del aficionado vitoriano. Ahora tendrá tres años más para seguir construyendo un legado que él mismo aspira a convertir en histórico: convertirse en el argentino con más partidos en el club. Y aunque su presente está teñido de azul y blanco, Tenaglia tampoco esconde otro sueño: vestir la camiseta de la selección argentina. “Es lo máximo para un jugador. Trabajo para eso y ojalá algún día llegue”, confesó.

Su renovación abre una etapa ilusionante en la que Tenaglia aspira a crecer, empujar al equipo y hacer realidad ese deseo de que algún día el Alavés juegue en Europa.