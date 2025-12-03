El Alavés deja el futuro cerrado de Tenaglia: renovación hasta 2029

El conjunto actualmente dirigido por Coudet ha anunciado la ampliación del contrato del central argentino, que ponía punto final a su anterior acuerdo en 2027, pero su fiabilidad y su actitud dentro del campo ha hecho que se confirmen las buenas noticias para el futbolista y la entidad

El Alavés ha anunciado en el día de hoy buenas noticias en torno a Tenaglia, ya que ha confirmado que renueva hasta 2029. El central argentino tenía contrato hasta junio de 2027, pero las sensaciones del futbolista argentino en el terreno de juego han hecho que la entidad amplíe el legado del central en el conjunto que actualmente dirige Coudet. De esta manera, el defensa, que está siendo indiscutible y fijo en el once inicial en su quinta temporada de blanquiazul, seguirá defendiendo de la camiseta del conjunto vasco, como mínimo, cuatro año más.

El Alavés informa la prolongación del contrato de Tenaglia

De esta manera, el Deportivo Alavés ha informado de la renovación de Tengalia hasta 2029: "El Deportivo Alavés y Nahuel Tenaglia han ampliado su vinculación hasta el año 2029. Una renovación que ratifica la total confianza del club en un capitán identificado al cien por cien con los valores, la afición y la ciudad. Desde su llegada a Vitoria-Gasteiz en febrero del 2022, Tenaglia ha demostrado ser más que un defensa. El de Saladillo es un auténtico representante del espíritu albiazul. Su entrega, compromiso y sentimiento de pertenencia se han plasmado en el campo y en cada gesto fuera de él, y su continuidad en el proyecto alavesista constituye un pilar esencial de futuro".

Por otra parte, el Deportivo Alavés apunta en su comunicado datos de Tenaglia con el conjunto de Coudet: "A día de hoy, Tenaglia acumula 130 partidos oficiales defendiendo la camiseta del Alavés, y en ese tiempo ha aportado siete goles y 6 asistencias decisivas. Además, esta temporada el argentino es el segundo jugador de campo más utilizado por el Chacho Coudet, con 1170 minutos en LALIGA EA SPORTS. Su crecimiento en el club le ha permitido consolidarse como un líder natural, un guerrero de corazón albiazul, una figura reconocida y querida por la afición. Con esta renovación, el Alavés asegura no solo la continuidad de un futbolista de gran rendimiento, sino también la permanencia de un símbolo de la identidad del club". Por ello, el jugador ha quedado destacado como uno de los fijos del técnico argentino, ya que ha participado en todos los encuentros esta temporada excepto en el duelo contra el Getafe de LaLiga, y ante el Getxo y Portugalete de Copa del Rey.

Tenaglia se afianza en el once de Coudet

En este contexto, Tenaglia apunta a seguir siendo clave para Coudet esta temporada, en la que se presentan tres partidos importantes contra la Real Sociedad, Real Madrid y Osasuna. Además, los dos primeros serán en Mendizorroza pero el Alavés dirá adiós en 2025 en El Sadar, en un momento de LaLiga en el que se sitúan decimo cuarto con un total de 15 puntos. Por otro lado, el central argentino ha firmado hasta la fecha 13 encuentros, por lo que podría tener el objetivo de superar los 34 choques que disputó la campaña anterior, donde hizo además dos goles y dos asistencias, pese a haber recibido once tarjetas amarillas.