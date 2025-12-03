El Sevilla ya conoce la sanción a Isaac Romero: el Comité de Disciplina confirma los peores presagios

El técnico nervionense Matías Almeyda se queda sin el lebrijano, que paga muy caro su exceso de frustración en El Gran Derbi, y además perderá también a Akor Adams -preconvocado por Nigeria para la Copa de África-, por lo que la delantera del equipo se queda coja para esta recta final del año

Como cada miércoles posterior a la disputa de una nueva jornada en LaLiga EA Sports, el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se ha reunido en la mañana de hoy para dictar sentencia acerca de las sanciones deportivas de cara a la decimoquinta fecha en la máxima categoría nacional. En el Sevilla FC estaban esperando el fallo con los dedos cruzados, ya que la descripción de los hechos acontecidos en El Gran Derbi del pasado domingo en la redacción del acta del colegiado andaluz José Luis Munuera Montero hacían presagiar duras sanciones para el delantero Isaac Romero, expulsado por roja directa por una dura entrada sobre Valentín Gómez, y para el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, por el lanzamiento de objetos que obligó a detener el encuentro ante el Real Betis durante más de un cuarto de hora. La sentencia ha ido en la línea de lo esperado y ha confirmado los peores presagios.

Isaac Romero ha sido castigado con dos encuentros de sanción, por lo que no podrá jugar este próximo domingo en el duelo en Mestalla contra el Valencia CF y tampoco en el duelo del día 14 de diciembre en casa ante el Real Oviedo, dejando así sin delanteros a Matías Almeyda. Y es que cabe recordar que Akor Adams (además de Chidera Ejuke) ha sido preconvocado por la selección de Nigeria para acudir a la Copa de África que se celebrará en Marruecos entre el día 21 de este mes y el próximo 18 de enero. La normativa obliga a los clubes a ceder a sus jugadores internacionales un mínimo de 15 días antes del inicio del torneo, por lo que en caso de confirmarse la citación del '9' blanquirrojo para la CAN ya no estará dispoble para esa cita contra el cuadro carbayón.

En la resolución que el Comité de Disciplina -antiguamente denominado Comité de Competición- ha compartido en la web oficial de la RFEF se informa de que "el jugador del Sevilla FC Isaac Romero Bernal ha sido castigado con dos partidos de suspensión por producirse de manera violenta al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 y el artículo 130.2".

Munuera Montero había señalado en su acta que Isaac Romero fue "expulsado por roja directa en el minuto 84 por dar una patada a un adversario sin que el balón estuviera a distancia de ser jugado, usando fuerza excesiva". Ahora, el club nervionense dispone de un plazo para presentar recursos de alegación al Comité de Apelación y al TAD, aunque cabe recordar que es muy poco habitual que estas dos instancias superiores rectifiquen una sentencia tomada por el juez de Disciplina.