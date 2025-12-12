El TAD rechaza la cautelar para Isaac Romero pedida por el Sevilla por la decisión tomada con Antony

El lebrijano se perderá el partido contra el Oviedo por la resolución del TAD, argumentada en que antes del derbi declinó la solicitud del Betis por el extremo brasileño y ahora cometería un agravio comparativo

El Sevilla ha intentado hasta el último momento contar con Isaac Romero para la cita del domingo contra el Oviedo después de ser sancionado con dos partidos por su entrada a Valentín Gómez en el derbi.

Así, ha recurrido a todas las instancias posibles, y tras el castigo impuesto por Competición y ratificado por Apelación, el club pidió la cautelar al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) para que pudiera jugar contra los carballones, pero ha recibido otra negativa por respuesta.

El TAD utiliza como argumento la petición denegada al Betis por Antony

No en vano, los servicios jurídicos nervionenses han recibido una notificación procedente de este organismo de justicia en la que rechaza la petición con un argumento con el Betis como protagonista, más concretamente Antony.

En este sentido, este jurado expone que, justo antes del derbi, el club verdiblanco pidió la misma cautelar para que el extremo brasileño pudiera disputar el duelo cainita y que se le negó, por lo que ahora sería un agravio comparativo aceptar el recurso sevillista y sí otorgársela al lebrijano. Por ello, argumenta la necesidad de mantener un criterio unánime e igualitario para no "quebrar la uniformidad de la respuesta judicial", lo que habría ocurrido si se hubiera actuado en favor de los intereses nervionenses en esta ocasión.

Isaac Romero, baja contra el Oviedo

Este nuevo portazo a los blanquirrojos, que tampoco albergaban muchas esperanzas de que su petición saliera a adelante, supone que el delantero de Lebrija no podrá entrar en la convocatoria contra los ovetenses y que no reaparecerá en LaLiga hasta el encuentro contra el Real Madrid. Por ende, Almeyda, que en rueda prensa pidió sin suerte que "un alma caritativa" interviniera en este asunto, afronta la visita de los asturianos, crucial para el devenir de su equipo, con Akor Adams como único referente ofensivo, como ya ocurrió contra el Valencia. Será el último partido del nigeriano antes de marcharse a la Copa África.

Isaac Romero fue expulsado con roja directa en la recta fina del choque contra el Betis en el Ramón Sánchez-Pizjuán y lo reflejado en el acta por Munuera Montero, sumado a las imágenes, le costó una sanción mayor: "Fue expulsado por roja directa en el minuto 84 por dar una patada a un adversario sin que el balón estuviera a distancia de ser jugado, usando fuerza excesiva".Y Competición fue tajante: "El jugador del Sevilla FC Isaac Romero Bernal ha sido castigado con dos partidos de suspensión por producirse de manera violenta al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 y el artículo 130.2".