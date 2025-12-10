El Sevilla FC irá, de nuevo, hasta última instancia por Isaac Romero

ESTADIO Deportivo ha podido conocer que el Sevilla FC va a acudir a última instancia para poder pedir la cautelar por el caso de Isaac Romero, apurando las opciones para que pueda estar frente al Oviedo

El club nervionense ya se encuentra en la previa de un encuentro que ha adquirido tintes de importante, como es el que sucederá el domingo frente al Real Oviedo. En el sevillismo hay confianza en poder revertir la situación, con todo lo que eso implica de cara a las opciones ligueras del equipo. La racha negativa ha despertado cierto resquemor en el sevillismo, que ya ve como los puestos de descenso no empiezan a ser tan utópicos como parecían hace unas cuantas jornadas. Con la idea de evitar un mal mayor, y afrontar la visita al dentista que supone el Bernabéu con algo más de ligereza, el equipo quiere darle la última alegría en casa a la afición.

Sin embargo, si se acude a las bajas para este encuentro, el optimismo baja, ya que son varias las ausencias que se han visto en las sesiones de entrenamiento, con hasta siete piezas sin entrenar en la sesión de este miércoles. A todas ellas, hay que sumar las sanciones de Peque e Isaac Romero, que fueron sancionados y que no podrían estar el próximo domingo en el Pizjuán. Sin embargo, hay una última esperanza para el delantero lebrijano.

Tal y como hemos podido conocer en ESTADIO Deportivo, el club va a volver a solicitar la cautelar por Isaac Romero, apurando de esta forma las opciones para que pueda jugar frente al Real Oviedo. El club ya intentó recurrir la pasada semana este hecho, aunque tuvo éxito nulo. El club hispalense vuelve a intentarlo, con la idea de poder contar con una pieza importante ante la mala situación de Akor Adams. En Sevilla, ya son conocidos estos casos, ya que el Real Betis lo solicitó con la idea de que Antony pudiese jugar el Gran Derbi, aunque no se pudo conseguir ese objetivo.

La delantera del equipo de Matías Almeyda es un rompecabezas complicado de poder resolver, ya que son pocas las piezas que pueden resultar útiles para un equipo que necesita de gol en estos momentos. La derrota en el derbi y el empate en Valencia han levantado dudas en la afición sobre el rendimiento del delantero nigeriano, que desperdició varias bazas importantes que pudieron haber dado un mejor resultado en Mestalla. Con el nigeriano en la Copa de África, se espera que el lebrijano coja aún mayor importancia en el equipo, necesaria por los transcendentales de los próximos duelos que se avecinan en Nervión.