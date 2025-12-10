Villarreal - Copenhague, en directo el partido de la Champions League en vivo online

El Villarreal debe ganar en casa este miércoles frente al Copenhague si quiere seguir su travesía por la Champions. El submarino amarillo necesita hacer pleno de victorias en lo que resta de fase de grupos y el primer paso pasa por el partido de esta jornada

Muy buenas tardes y bienvenidos al encuentro que enfrentará al Villarreal contra el Copenhague en el Estadio de la Cerámica. El choque tendrá lugar a las 18:45 y será uno de los que abra la jornada del miércoles en la Champions League. Te lo contaremos todo aquí, en ESTADIO Deportivo

El Villarreal entra en una fase decisiva en la competición donde necesita si o si la victoria, la cual sería la primera del campeonato. Un fallo más puede condenar a los de Marcelino a la quedarse fuera de la siguiente ronda

El partido será el que dará el pistoletazo de salida al día de hoy junto al del Qarabag contra el Ajax. Repasemos las alineaciones probables de uno y otro equipo

Marcelino ha querido analizar este choque en la rueda de prensa previa donde el equipo amarillo se juega seguir luchando por avanzar en la competición continental

Lo cierto es que el Copenhague no llega en su mejor momento pero aún así está a dos puntos de alcanzar los puestos de clasificación. La victoria la jornada anterior frente al K airat Almaty fue clave para seguir luchando

El regreso del Villarreal a la Champions no está siendo como muchos esperaban y eso se debe principalmente a que muchos de sus rivales europeos están pasando por encima del equipo dirigido por Marcelino García Toral, el cual debe ganar los compromisos que le restan en la fase de grupo de esta edición de la máxima competición continental si quiere seguir avanzando en ella.

El ultimátum para el Villarreal

El primer paso de esta fase decisiva es el Copenhague en un encuentro donde los amarillos recibirán al mencionado rival en casa y es que la victoria en el día de hoy se antoja obligatoria ya que los últimos compromisos en el torneo europeo contrastan con los de LaLiga donde el equipo marcha de la mejor manera posible.

Aún sumando los nueve puntos que quedan por disputar, el equipo castellonense no tiene asegurada su plaza entre los que se clasifican a la siguiente ronda a través de los play off. En lo que se refiere a clasificarse entre los ocho primeros, esto está prácticamente descartado. El club solo podría conseguir diez puntos, una cifra algo justa si quiere clasificarse ya que el año pasado nadie lo logró con esta cifra. El tema de los goles es también importante ya que es muy probable que el gol average entre en juego y sea un factor decisivo al tener pocos puntos.

En búsqueda de la primera victoria

Sin sumar tres puntos es imposible clasificarse y en el Villarreal son conscientes de ello. El contexto para lograrla es muy favorable ya que se enfrentan a un rival más débil. Si que es cierto que el principal hándicap del conjunto amarillo es el mismo ya que dejando a un lado la competición doméstica, el equipo ha sufrido en anteriores jornadas de la Champions y en el compromiso de Copa del Rey frente al Antoniano aunque si que es verdad que logró avanzar hasta dieciseisavos de final.

El Copenhague no llega en un buen momento

Lo cierto es que el rival de hoy es la primera parte del ultimátum de un Villarreal que no puede permitirse más fallos ya que caer derrotado ante Dormund, City o Tottenham no era descabellado pero la derrota contra el Pafos le dejó muy tocado y hoy se encuentra con otro rival de un escalón por debajo.

Además, el equipo danés no pasa por su mejor momento. La derrota el pasado domingo ante el Sonderyiske le ha sumido en una crisis en su campeonato doméstico. Es quinto en la Superliga danesa después de haber levantado tres títulos en las últimas cuatro ediciones. En Champions suma cuatro puntos y también apura sus opciones de acabar entre los 24 mejores por lo que se intuye que también lo darán todo por puntuar.