Greenwood deslumbra en Europa y el Neom FC prepara ofensiva histórica para fichar al inglés

Mason Greenwood brilla en el Marsella y despierta el interés del Neom FC, que estaría dispuesto a ofrecer 100 millones de euros por el delantero inglés

Mason Greenwood está viviendo un momento espectacular en el Olympique de Marsella, mostrando una versión del delantero que había anticipado su enorme potencial. Su rendimiento ha despertado el interés de varios equipos y, según medios árabes, el Neom FC estaría dispuesto a ofrecer 100 millones de euros para ficharlo.

El renacer de Greenwood

Tras su salida polémica del Manchester United y su breve paso por el Getafe, Greenwood ha encontrado en el Marsella un lugar para recuperar su mejor nivel. El inglés combina velocidad, precisión y olfato goleador, lo que lo convierte en un jugador muy codiciado. Su capacidad para definir con claridad y generar oportunidades convierte a Greenwood en un activo valioso, especialmente para equipos de la Saudi Pro League que buscan reforzar su ataque.

La remontada en Bruselas

En su último partido, Greenwood lideró al Marsella en una emocionante remontada ante el Union Saint-Gilloise en Bélgica. A pesar de que los locales se adelantaron rápidamente con un gol de Khalaili a los cinco minutos, Greenwood apareció para cambiar la historia del encuentro. Con un doblete magistral, firmó el 2-1 y luego el 3-1, dejando claro que su influencia en el equipo es determinante.

El Marsella controló la posesión y presionó constantemente, aunque el Union Saint-Gilloise intentó mantenerse firme y creó ocasiones de peligro. Sin embargo, la calidad de Greenwood y de Pierre-Emerick Aubameyang resultó decisiva para asegurar la victoria final.

Greenwood, pieza clave del ataque marsellés

El exjugador del Getafe se ha convertido en casi indispensable para Roberto De Zerbi. Todas las acciones de ataque del Marsella pasan por Greenwood o Aubameyang, y su capacidad de transformar jugadas complicadas en goles ha sido fundamental. La victoria por 3-1, con Greenwood como protagonista, permite al Marsella mantenerse en la zona de playoffs y seguir aspirando a los octavos de final de la Champions League.

El interés del Neom FC

Desde Arabia, el Neom FC observa de cerca al inglés y estaría dispuesto a realizar una inversión histórica de 100 millones de euros para ficharlo. Esta operación refleja cómo Greenwood, pese a los tropiezos extradeportivos de su pasado, sigue siendo considerado una de las joyas del fútbol inglés.

Un futuro prometedor

Con solo 21 años, Greenwood demuestra que puede marcar la diferencia en Europa. Su capacidad para decidir partidos en momentos clave y su conexión con compañeros como Aubameyang y Paixao consolidan al Marsella como un equipo competitivo, capaz de remontar situaciones adversas y mantener su nivel en la Champions League.