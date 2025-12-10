Así queda la Champions League tras la derrota del Real Madrid y el pinchazo del Leverkusen

La jornada 6 de la Champions League tuvo este miércoles un total de nueve encuentros. Destacó la derrota del Real Madrid a manos del Manchester City y el adiós casi matemático del Villarreal a continuar en la competición

Este miércoles se disputaron un total de nueve encuentros en la jornada 6 de la Champions League. Se marcaron un total de 29 goles en una nueva jornada de Champions League que no defraudó. Se midieron, Qarabag y Ajax, Villarreal y Copenhague, Athletic Club y PSG, Leverkusen y Newcastle, Benfica y Nápoles, Dortmund y Bodo Glimt, Brujas y Arsenal, Juventus y Pagos, Real Madrid y Manchester City.

El Villarreal dijo adiós prácticamente a la Champions League tras caer ante el Copenhague. El Athletic Club sacó un valioso empate ante el PSG, basado en una gran actuación de Unai Simón. El Dortmund se vio sorprendido a última hora por el Bodo Glimt, el Arenal volvió a mostrarse implacable ante el Brujas a domicilio y el Real Madrid tropezó nuevamente ante un Manchester City que impuso su pegada.

Villarreal 2-3 Copenhague

El Villarreal enterró sus escasas opciones de clasificación para la segunda fase de la Liga de Campeones tras sufrir una nueva derrota, la quinta en seis partidos, en esta ocasión ante el Copenhague, que tras la victoria sigue apurando sus opciones europeas. El equipo castellonense, nervioso e impreciso, repitió todos los males y errores que le han perseguido en la competición continental, ya que recibió los tres goles en momentos clave de un partido que se le puso cuesta arriba desde el primer minuto.

Athletic Club 0-0 PSG

Unai Simon mantuvo a flote la esperanza del Athletic de estar en el playoff de la Liga de La Campeones al frenar al vigente campeón de Europa, el PSG de Luis Enrique Martínez, con hasta cuatro paradas de valor gol esta noche en San Mamés.

Real Madrid 1-2 Manchester City

El Manchester City de Pep Guardiola saldó deudas del pasado con el Santiago Bernabéu y agravó la crisis del Real Madrid, remontando en su casa y castigando una mejoría insuficiente del equipo de Xabi Alonso, que mereció mejor fortuna en el primer acto y, sin Kylian Mbappé, mascó impotencia por falta de pegada en el segundo. La incredulidad se instaló en los jugadores del Real Madrid camino del vestuario al descanso. Se habían enchufado mostrando una actitud de la que carecían. Habían mordido en cada balón para minimizar a un Manchester City que volaba antes de su reencuentro con el Bernabéu. Desde el esfuerzo colectivo ante el mal fario, con siete bajas, seis defensivas, y su referente Mbappé mermado en el banquillo.

